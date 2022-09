El candidato al sillón municipal de Acora en Puno, Facundo Mendoza, manifestó en un mitin realizado después del debate organizado por las Autoridades Unificadas del Distrito de Acora, que la actual gestión no asfaltó ni una calle en todo el distrito. Esta afirmación es falsa.

Acora es uno de los distritos más grandes de la provincia de Puno, y está ubicado en el altiplano a una altura de 3 867 ms. n. m. Según el último censo (2017) cuenta con una población de 28 mil habitantes, de los cuales, el 93% vive en zonas rurales y solo el 7% en las zonas urbanas.

El 11 septiembre se organizó un debate en la plaza principal de Acora, el cual tenía la finalidad reunir a los candidatos al gobierno regional y provincial de Puno.

En este mitin, el candidato a la alcaldía distrital de Acora, Facundo Mendoza Mendoza, manifestó que la actual gestión no ha asfaltado ni una calle. Mendoza es bachiller en ingeniería agronómica y es la segunda vez que postula a este cargo.

“…es lamentable que la actual gestión, ni una calle asfaltada en nuestro pueblo, no es mentira no es echar barro, no tenemos una calle asfaltada, ahora empezó la calle Cusco. Esperemos que lo culmine…”

Nos comunicamos con la oficina de relaciones públicas del municipio de Acora y nos respondieron que esta afirmación es falsa. Aseguraron que del presupuesto que se recibe anualmente, se tiene que dividir para los 28 centros poblados que viven de forma alejada y se tiene que atender a los principales problemas como la producción agrícola. Sin embargo, en la zona urbana sí se asfaltó una de las principales vías, el Jirón Puno.

Jirón Puno, 2019

Esta obra denominada “mejoramiento del servicio de transitabilidad peatonal y vehicular del Jirón Puno” tuvo como costo de inversión total 290, 946 soles y fue ejecutado con un devengado acumulado de 276, 286 soles, quedando un saldo por ejecutar de 14, 659. Es decir, la obra fue entregada en su segundo año de gestión (2020), y quedó un saldo de 14, 659. Es por ello que en consulta amigable del MEF figura con un 77. 1 % de ejecución presupuestal.

Jirón Puno, 2020

Conclusión

Es falso que la actual gestión de Acora no haya asfaltado ni una calle, pues como lo demuestra Consulta Amigable y el registro fotográfico, sí se asfaltó el Jirón Puno, una de las principales vías que conecta con la panamericana y está pegado al Parque de las Aguas.

Esta nota fue elaborada por la alianza PerúCheck. Para ver la versión original puedes hacer clic aquí.