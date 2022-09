Una supuesta encuesta elaborada por Cañete Más Noticias en la provincia de Cañete en Lima circula en Facebook desde al menos el 12 de septiembre de 2022 y ha sido compartida decenas de veces. La imagen muestra como ganador con un 40.34% de intención de voto al candidato a la alcaldía provincial de Cañete, David Mendoza del Partido Morado, seguido de Miguel Sotelo del Partido Patriótico del Perú, Javier Castillo de Podemos Perú en tercer lugar, a Carmela Yactayo de Concertación para el Desarrollo Regional ‘La Familia’, y José Alcántara de Movimiento Regional Unidad Cívica Lima en cuarto lugar.

Luego le siguen los candidatos de Avanza País, Renovación Popular y Somos Perú. Sin embargo, el portal de noticias no figura en el Registro Electoral de Encuestadoras (REE).

Captura de pantalla tomada el 16 de septiembre de 2022 de una publicación en Facebook

Las cifras compartidas en Facebook (1) de la aparente encuesta son resultados de un conteo de comentarios de una publicación del 5 de septiembre de 2022 en Facebook, que insta a los usuarios a responder a la pregunta: “¿Por quién votarás este 02 de octubre para la Alcaldía Provincial de Cañete?”.

Según el medio local, la consulta fue cerrada el pasado 10 de septiembre a las 3 de la tarde con 409 votos “válidos” tras enumerar las respuestas por cada perfil de Facebook.

Sin embargo, Cañete Más Noticias es una página de Facebook que comparte información sobre los sucesos en la provincia de Cañete y noticias nacionales.

Una búsqueda de las palabras “Cañete” y “Noticias” en el Registro Electoral de Encuestadoras (REE), la plataforma que visualiza a las encuestadoras autorizadas y reconocidas por el Jurado Nacional de Elecciones, no arrojó ningún resultado.

Pero, ¿es necesario estar inscrito en el REE?

Según el reglamento del REE, la inscripción en este registro concede a las personas naturales o jurídicas la autorización para difundir y publicar los resultados de las encuestas, sondeos y simulacros de votación a través de cualquier medio de comunicación.

No obstante, el artículo 29 de esta norma electoral hace una diferencia entre las encuestas y los sondeos; señalando que los sondeos de opinión o televoto realizados por los medios de comunicación, incluso encuestadoras, telefónicamente o a través de sus páginas web deben consignar de manera continua durante su emisión la frase: “Los resultados de este sondeo son referenciales y no tienen sustento científico”.

Además, dicho apartado indica que los medios de comunicación no necesitan estar inscritos en el REE para realizar sondeos de opinión o televoto.

Sin embargo, Cañete Más Noticias no consigna en sus publicaciones que los resultados corresponden a un sondeo sin base científica y que solo es referencial.

Diferencia entre encuesta y sondeo

Según la normativa, una encuesta electoral es una actividad para conocer la intención de voto durante una elección o consulta popular basada en una investigación social, la cual permite recoger las opiniones y actitudes de una colectividad a través de un cuestionario que se aplica a un grupo limitado o también conocido como muestra.

En cambio, un sondeo de opinión es un procedimiento de recolección de datos que carece de sustento científico y que suele ser utilizado por medios de comunicación y encuestadoras.

Conclusión

La encuesta de intención de voto a la alcaldía provincial de Cañete en Lima realizada por Cañete Más Noticias entre el 5 y 10 de septiembre de 2022, que circula por las redes sociales no es válida. El portal de noticias no está inscrito en el Registro Electoral de Encuestadoras, por ende, no está autorizado para difundir ninguna encuesta.

Esta nota fue elaborada por la alianza PerúCheck. Para ver la versión original puedes hacer clic aquí.