Planchas presidenciales: Los partidos políticos apuestan por vicepresidentes del sur

Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
Planchas presidenciales: Los partidos políticos apuestan por vicepresidentes del surResumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Todo está listo para las elecciones primarias de los partidos políticos que buscan participar de las Elecciones Generales 2026. En lo que respecta a las planchas presidenciales, se muestra un padrón: al menos 21 ternas presentan a un candidato a la vicepresidencia proveniente del sur.