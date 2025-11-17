Martin Hidalgo
Planchas presidenciales: Los partidos políticos apuestan por vicepresidentes del sur
Todo está listo para las elecciones primarias de los partidos políticos que buscan participar de las Elecciones Generales 2026. En lo que respecta a las planchas presidenciales, se muestra un padrón: al menos 21 ternas presentan a un candidato a la vicepresidencia proveniente del sur.

