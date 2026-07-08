La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, participó en la inauguración del III Encuentro Nacional de Unidades de Flagrancia Delictiva-2026. (Foto: Poder Judicial)
La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, participó en la inauguración del III Encuentro Nacional de Unidades de Flagrancia Delictiva-2026. (Foto: Poder Judicial)
Por Redacción EC

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, expresó que ese poder del Estado aguarda con “mucha expectativa” el compromiso del nuevo Gobierno de Keiko Fujimori para fortalecer las unidades de flagrancia a nivel nacional y de esa manera enfrentar la inseguridad ciudadana que agobia al país.

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