La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, expresó que ese poder del Estado aguarda con “mucha expectativa” el compromiso del nuevo Gobierno de Keiko Fujimori para fortalecer las unidades de flagrancia a nivel nacional y de esa manera enfrentar la inseguridad ciudadana que agobia al país.

La titular del PJ participó en la inauguración del III Encuentro Nacional de Unidades de Flagrancia Delictiva-2026, que se prolongará hasta este jueves, con la participación de jueces, fiscales, policías y defensores públicos de todo el país.

“Vemos con mucha expectativa que el nuevo Gobierno ha asumido el compromiso de fortalecer las unidades de flagrancia a nivel nacional, política que, desde este poder del Estado, en coordinación con los operadores de justicia, seguiremos trabajando, a pesar de las limitaciones presupuestales”, indicó.

Tello Gilardi recordó que durante su campaña, la presidenta electa Keiko Fujimori identificó a las unidades de flagrancia como la piedra angular de su propuesta para enfrentar la inseguridad ciudadana y la criminalidad organizada.

“El desafío del próximo Gobierno no será empezar desde cero, porque encuentra toda una estructura por la cual hemos trabajado y seguiremos haciéndolo, como lo vamos a demostrar con los resultados de este encuentro y resultados concretos para el país”, remarcó.

La magistrada sostuvo que durante el año 2025 y en lo que va del 2026 ingresaron a las unidades de flagrancia 51 mil 122 casos, de los cuales fueron resueltos 47 mil 279.

“Esta cifra representa una capacidad de respuesta del 93 %, precisando que estos casos han sido resueltos en plazos menores de 72 horas”, señaló Tello Gilardi.

Añadió que en estas unidades no solo se han visto delitos menores, sino también otros delitos graves que han merecido penas de hasta 35 años de pena privativa de la libertad.

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En el acto inaugural también intervinieron el juez especializado e integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Carlos Zavaleta Grández; el representante del Ministerio Público, fiscal superior Jorge Chávez Cotrina, y el comandante general de la Policía Nacional (PNP), Óscar Arriola.