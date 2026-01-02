La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco, sostuvo que las sentencias por delitos de corrupción representan un impedimento para los postulantes en las elecciones 2026 ya que las restricciones legales para sentenciados por estos delitos fueron convalidados por sus antecesores.

Cuando se le preguntó si es que, al momento y tal como están dictadas las normas, sentenciados como Mario Vizcarra (candidato presidencial de Perú Primero) y otros que ya han cumplido con sus condenas por delitos como peculado no deberían postular, respondió: “En principio no. En principio eso es lo que ocurre. Habrá que ver el caso concreto porque no siempre estamos todos de acuerdo en el TC”.

“Nos parezca bien o mal, ha sido convalidada la constitucionalidad de esta norma. Tenemos que respetarla porque, si no, no hay reglas de juego claras para la ciudadanía”, precisó.

Cabe recordar que el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 declaró inadmisible la solicitud de inscripción de la candidatura al Senado de Mario Vizcarra, por el partido Perú Primero. El órgano electoral detectó que el candidato registra una condena por el delito de peculado.

La resolución electoral señala que el postulante cuenta con una sentencia firme emitida en 2005 por la Sala Mixta de Moquegua. Bajo los alcances de la Ley 30717, las personas condenadas por colusión, peculado o corrupción de funcionarios están prohibidas de postular, incluso si ya cumplieron su pena y fueron rehabilitadas.

Pacheco explicó que el TC anterior ya ratificó la constitucionalidad de las normas de inhabilitación aplicadas en el ámbito electoral. Según manifestó, los magistrados deben respetar estas reglas para asegurar la seguridad jurídica de los comicios.

Sin embargo, evitó pronunciarse específicamente sobre la situación de Mario Vizcarra. “No me extrañaría que esto llegue al TC. No podría adelantarme en concreto en esa postura, pero en principio el delito que él cometió está comprometido en esas demandas de años anteriores y que dijeron que sí es constitucional que no pueda postular”.

Contra la candidatura presidencial de Vizcarra se han presentado tres tachas ciudadanas ante el JEE Lima Centro 1. Los recurrentes fundamentan sus pedidos de exclusión en la sentencia de 2005, argumentando una inhabilitación permanente para el ejercicio de cargos públicos.