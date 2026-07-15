En el podcast “Siempre a las 8” de Milagros Leiva, de El Comercio, el presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Jorge Zapata, cuestionó el pedido de pensión vitalicia solicitado por el mandatario José María Balcázar debido a que el país no ha mejorado en el último quinquenio.
Indicó que la gestión de Pedro Castillo (2021-2022) deterioró las instituciones públicas, mientras que Dina Boluarte (2022-2025) tuvo la intención de manejar “un poco mejor” la economía peruana, tras lo cual vino un periodo de inestabilidad con José Jerí y el propio Balcázar Zelada.
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“Estamos cerrando un ciclo de cinco años que han sido muy malos para el país, desde la elección del señor Pedro Castillo que deterioró muchísimo las instituciones públicas, hubo demasiados indicios de corrupción y mucha ineficiencia”, expresó.
“Luego pasamos a la señora Dina Boluarte, que por lo menos tuvo una intención de manejar un poco mejor la economía y no dar esos mensajes tan nefastos que daba el señor Pedro Castillo. Después hemos venido con esta inestabilidad, el señor Jerí poco tiempo, el señor Balcázar. La verdad es que no hemos logrado mejorar en estos cinco años, sino empeorar como país”, agregó.
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Mencionó que en los últimos años las obras siguen paralizadas, la ineficiencia del Estado es más palpable cada vez, se ha deteriorado la calidad del funcionario público y no se ha hecho ninguna reforma de fondo.
“No hemos reestructurado el Estado, más bien lo hemos hecho más burocrático, no hemos destrabado procesos y ese es el resultado que tenemos hoy día”, manifestó.
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“Nosotros podríamos estar creciendo al 5, 6, 7% con los términos de intercambio que hay, pero lamentablemente no lo hacemos porque el Estado no está cumpliendo su rol”, agregó el titular de la Confiep.
Finalmente, Zapata afirmó que aún no se ha podido reunir con la presidenta electa Keiko Fujimori, pero insistió en que el gremio empresarial está dispuesto a apoyar y dar ideas al próximo gobierno para enfrentar el Fenómeno El Niño.
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“Le hemos pedido una reunión, todavía no se ha podido organizar. Hemos estado con el señor Galarreta y con el jefe del plan de gobierno (Marco Vinelli) hace poquito. Estamos en permanente comunicación y dispuestos a apoyar inmediatamente”, subrayó.
“Vamos a reiterar (a Keiko Fujimori) lo que ya le hemos dicho al señor Galarreta: nosotros estamos para apoyar, para dar ideas y poner al servicio todos los trabajos que hemos hecho durante los últimos años y empezar por el Fenómeno El Niño”, sentenció.