Jorge Zapata Ríos es el presidente de la Confiep. (Foto: Confiep)
Jorge Zapata Ríos es el presidente de la Confiep. (Foto: Confiep)
Por Redacción EC

En el podcast “Siempre a las 8” de Milagros Leiva, de El Comercio, el presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Jorge Zapata, cuestionó el pedido de pensión vitalicia solicitado por el mandatario José María Balcázar debido a que el país no ha mejorado en el último quinquenio.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.