El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, expresó su confianza en que el Gobierno y el Congreso aprobarán el presupuesto adicional para que se puedan realizar las elecciones en el 2026.

“Yo confío en que hay esa voluntad”, respondió ante la prensa cuando se le preguntó si esperaba el apoyo de estos poderse del Estado.

“La exhortación es para el Poder Ejecutivo y para el Poder Legislativo, porque ya en la estancia de la aprobación de la ley de presupuesto es donde se tiene que ver en última instancia y en un debate más político y técnico la aprobación de los recursos de todas las instituciones”, destacó.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, advirtió que las elecciones generales podrían estar en riesgo por la falta de presupuesto. Señaló que el déficit supera los S/553 millones y pidió al Congreso y al Ejecutivo garantizar los recursos necesarios



Cabe recordar que Burneo viene advirtiendo desde inicios de octubre ante la Comisión de Presupuesto del Parlamento que había un déficit para poder realizar las elecciones generales del 2026.

“El déficit del JNE, estamos hablando de más de 553 millones de soles que, sin ellos, no vamos a poder ejecutar en todo el año todos los procesos electorales. De por sí en las elecciones generales hay un déficit de más de la mitad del presupuesto que necesitamos”, precisó este miércoles.

Burneo insistió en que se ponen en riesgo los procesos electorales porque estos fondos deben otorgarse desde el primer día de la organización y recordó que, en paralelo a los comicios generales de abril del 2026, se realizarán los distritales y regionales que serán convocados el 7 7de diciembre de este año.