El presidente del JNE, Roberto Burneo, brindó una conferencia de prensa sobre la nueva plataforma previo a las elecciones municipales y regionales 2026. (Foto: Cesar Campos / @photo.gec)
El presidente del JNE, Roberto Burneo, brindó una conferencia de prensa sobre la nueva plataforma previo a las elecciones municipales y regionales 2026. (Foto: Cesar Campos / @photo.gec)
Por Redacción EC

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, afirmó que desde su punto de vista personal, se debería permitir la reelección de los alcaldes distritales, a fin de evitar “distorsiones” como el caso de los burgomaestres que postulan como primeros regidores en las actuales elecciones regionales y municipales 2026.

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