El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, afirmó que desde su punto de vista personal, se debería permitir la reelección de los alcaldes distritales, a fin de evitar “distorsiones” como el caso de los burgomaestres que postulan como primeros regidores en las actuales elecciones regionales y municipales 2026.

En conferencia de prensa, señaló que se debe “repensar el sistema electoral”, razón por la cual desde el JNE podrían sentarse a “analizar y reflexionar” sobre esta posibilidad, teniendo en cuenta que tienen iniciativa legislativa.

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“En torno al tema de la reelección o no, personalmente yo puedo decir que en lo que son gobiernos locales -hablamos de distritales- debería permitirse la reelección porque estamos hablando de la elección del buen vecino que administra los recursos y que es el pueblo el más cercano a ello el que le da esa confianza”, expresó.

“Debería repensarse mucho eso porque genera estas distorsiones, muchas veces criticadas, pero es momento de reflexionar esta reforma, si han dado o no el resultado que tenemos, si tienen o no el impacto y luego de estas elecciones, porque no es el momento de hacerlo, ya no podemos volver atrás”, añadió.

De otro lado, Burneo explicó que para hacer oficial una renuncia, se debe presentar la firma legalizada del renunciante ante el JEE correspondiente y pagar la tasa aprobada en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA). Tras ello, la solicitud recién será evaluada por el JEE, que tomará la decisión de aceptarla o no.

“Las renuncias no son automáticas, son sujetas a un proceso de evaluación y necesitan ciertos requisitos. Una de ellas es que se presente la firma legalizada ante el jurado electoral especial y tienen que pagar una tasa, aprobada en el TUPA del JNE”, manifestó.

“Cumplidos esos requisitos, es sometido a una evaluación por parte del jurado electoral especial, que toma la decisión de aceptar o no la renuncia. Esta renuncia, por denegatoria, eventualmente puede ser materia de apelación por parte del interesado”, añadió.

Cabe indicar que la fórmula del partido celeste -que sigue en carrera- está integrada por Rafael López Aliaga, excandidato presidencial y exalcalde de Lima, quien postula como teniente alcalde o primer regidor.

Tras conocer la noticia, López Aliaga emitió un comunicado en el que señaló que especular con las razones de la renuncia de Rubio “es no solo absurdo, sino infame”.

“Hoy con profunda tristeza veo publicada la decisión de Lucho Rubio de no continuar. Especular los porqués para una decisión tan importante, es no solo absurdo sino infame”, indicó.