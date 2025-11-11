El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, advirtió que hay un riesgo de que las elecciones del 2026 no se realicen por una falta de presupuesto según las estimaciones que han realizado y el déficit que han detectado.

Este 11 de noviembre, tras un evento oficial del JNE, reiteró que están trabajando con el Ejecutivo y el Parlamento en búsqueda de garantizar más presupuesto.

“Aún no tenemos exactamente cuánto de ese déficit vamos a tener porque están en resigo los procesos electorales si no tenemos los recursos de por sí. También venimos trabajando con el Congreso”, destacó.

“Venimos gestionando el presupuesto. Nos han aprobado 390 millones y hemos ya luego de las coordinaciones que hemos tenido como sistema electora, identificados cuántos son los recursos que necesitamos, más de 553″, detalló ante la prensa este martes.

El 1 de octubre, ante la Comisión de Presupuesto del Congreso, Burneo ya había advertido que los fondos con los que originalmente se espera que realicen las elecciones generales son “insuficientes y ponen en riesgo, si es que no se aprueba la demanda adicional, todos los procesos electorales del próximo año”.

Roberto Burneo también mencionó la importancia que un gobierno de transición como el de José Jerí garantice la realización de comicios con recursos suficientes.

“Todos los esfuerzos y recursos deben estar en torno a ello porque un gobierno de transición debe fortalecer y garantizar que el sistema electoral tenga todos los recursos”, insistió.