El presidente del JNE, Roberto Burneo, se pronunció sobre el caso del líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga. (Foto: Andina)
El presidente del JNE, Roberto Burneo, se pronunció sobre el caso del líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, afirmó que el pleno del organismo electoral se pronunciará sobre el caso del líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, en el marco de las elecciones regionales y municipales 2026, “con objetividad, independencia e imparcialidad”.

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