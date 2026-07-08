El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, afirmó que el pleno del organismo electoral se pronunciará sobre el caso del líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, en el marco de las elecciones regionales y municipales 2026, “con objetividad, independencia e imparcialidad”.

Como se recuerda, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro declaró inadmisible la lista de Renovación Popular para la alcaldía de Lima y formuló observaciones a la candidatura de López Aliaga como teniente alcalde.

En entrevista con RPP, Burneo señaló que ya tienen elevada la apelación de la decisión del JEE de Lima Centro 1, que ha definido que es improcedente la postulación del exburgomaestre porque es un senador electo.

Mencionó que también el Congreso les devolvió el documento indicando que el pleno del JNE es competente para analizar el caso y que tiene la “palabra final”. Remarcó que, teniendo esas dos cuestiones, no puede adelantar opinión.

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“No puedo adelantar cómo las vamos a analizar, sino son los puntos de análisis que el pleno del Jurado va a tener que dilucidar al momento de dar una respuesta a las situaciones que se nos han presentado, pero tengan la seguridad de que, como lo venimos haciendo en casos difíciles y sin precedentes, vamos a motivar debidamente nuestra decisión actuando con objetividad, independencia e imparcialidad”, expresó.

“Vamos a tomar decisiones que van a dar atención a estas preocupaciones en el marco constitucional y también sobre la base de principios, porque hay vacíos en estos casos y le toca a los jueces, que somos los magistrados del sistema electoral, tomar una decisión y dar una respuesta”, agregó.

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En ese sentido, Burneo adelantó que también deberán analizar otros 200 expedientes que llegaron antes del de López Aliaga y que en los próximos días se convocarán audiencias para analizar los casos.

Del mismo modo, el titular del JNE estimó que la decisión final sobre la postulación de Rafael López Aliaga no pasará “de la próxima semana” y que el pleno del organismo electoral está en sesión permanente desde hace más de un año y trabaja feriados, fines de semana y hasta de madrugada

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“Estamos atendiendo en función de orden de llegada de los casos, tenemos una cartera de más o menos 200 expedientes que han llegado antes del caso específico. Hoy día estamos convocando 43 o 48 casos, mañana vamos a tener una cantidad similar, el día de viernes en función de cómo vayan llegando quizás programemos una audiencia”, acotó.

“Estamos en sesión permanente desde hace más de un año y venimos trabajando, inclusive, feriados, sábados, domingos, lunes, martes de noche, de madrugada. No tenemos un horario, igual los jurados electorales especiales, pero no creo que pase la próxima semana, como ya indiqué, para que sepa la decisión que vamos a tomar en torno a este caso y muchos otros casos que venimos atendiendo en forma diaria”, sentenció.