La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, también se sumó a las felicitaciones a la presidenta electa Keiko Fujimori y dijo estar “segura” que ambas fortalecerán aún más la asociación bilateral entre ambos países.

A través de su cuenta oficial en “X”, Meloni también se mostró confiada en que ambas trabajarán para enfrentar los desafíos comunes, empezando por la seguridad y la lucha contra la delincuencia organizada transnacional.

“Mis más sinceras felicitaciones a la Presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, por el resultado electoral”, expresó en la red social.

“Estoy segura de que juntas fortaleceremos aún más la asociación bilateral y trabajaremos para enfrentar los desafíos comunes, empezando por la seguridad y la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, para garantizar a nuestras naciones prosperidad y seguridad”, agregó.

Le mie più sincere congratulazioni alla Presidente eletta del Perù, @KeikoFujimori, per il risultato elettorale.



Sono certa che insieme rafforzeremo ulteriormente il partenariato bilaterale e lavoreremo per affrontare le sfide comuni, a partire dalla sicurezza e dal contrasto… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) July 3, 2026

Por su parte, Fujimori Higuchi agradeció el saludo y se mostró confiada en que Perú e Italia seguirán consolidando una “relación cercana” para fortalecer la seguridad e impulsar nuevas oportunidades de desarrollo.

“Valoro profundamente sus palabras, Giorgia Meloni. Confío en que el Perú e Italia seguirán consolidando una relación cercana, con una agenda orientada a fortalecer la seguridad, impulsar nuevas oportunidades y responder juntos a los retos que hoy trascienden nuestras fronteras”, manifestó.

En una sesión solemne, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamó este viernes 3 de julio los resultados oficiales de la segunda vuelta electoral que dan a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) como ganadora del proceso y presidenta de la República electa para el período 2026-2031.

Además, el tribunal electoral proclamó a los demás integrantes de la fórmula ganadora del balotaje del 7 de junio: Luis Galarreta (primer vicepresidente) y Miguel Torres (segundo vicepresidente).

“Proclamo que la fórmula de candidatos presentada por la organización política Fuerza Popular es la ganadora de la elección de presidente y vicepresidentes de la República en las elecciones generales 2026. En consecuencia, proclamo a Keiko Sofía Fujimori Higuchi como presidenta de la República”, exclamó el presidente del JNE, Roberto Burneo.

La sesión pública de “proclamación de resultados de la elección de presidente y vicepresidentes de la República” se realizó desde las 12:43 horas en la sede principal del JNE, ubicada en Jesús María.

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La ceremonia oficial estuvo encabezada por el titular de la institución electoral, Roberto Burneo, y la lectura del acta respectiva estuvo a cargo de la secretaria general, Yessica Clavijo.