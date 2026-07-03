La primera ministra italiana Giorgia Meloni también se sumó a las felicitaciones a Keiko Fujimori. (Mandel Ngan/Pool Foto vía AP)
La primera ministra italiana Giorgia Meloni también se sumó a las felicitaciones a Keiko Fujimori. (Mandel Ngan/Pool Foto vía AP)
Por Redacción EC

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, también se sumó a las felicitaciones a la presidenta electa Keiko Fujimori y dijo estar “segura” que ambas fortalecerán aún más la asociación bilateral entre ambos países.

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