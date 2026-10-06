Las elecciones regionales y municipales se realizaron el último domingo 4 de octubre. (Foto: EFE)
Las elecciones regionales y municipales se realizaron el último domingo 4 de octubre. (Foto: EFE)
Por Redacción EC

Elección en suspenso. Dos de los candidatos a la alcaldía del distrito de Conima, en la provincia de Moho, región Puno, empataron en votos, con lo cual se tendrá que definir al ganador mediante un sorteo público, en el marco de las elecciones regionales y municipales 2026.

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