Elección en suspenso. Dos de los candidatos a la alcaldía del distrito de Conima, en la provincia de Moho, región Puno, empataron en votos, con lo cual se tendrá que definir al ganador mediante un sorteo público, en el marco de las elecciones regionales y municipales 2026.

Salomino Mamani Quispe, postulante del partido País para Todos, y Rubén Quispe Capajaña, de la agrupación Somos Perú, alcanzaron 671 votos cada uno (27.739 %) en los comicios celebrados el último domingo 4 de octubre.

En tercer lugar se ubicó Sergio Viamonte Blanco (Perú Primero), que obtuvo 638 votos (26.375 %), seguido de José Cahuana Cahuapaza (alianza Así – Juntos por el Perú), que logró 242 votos (10.004 %).

Resultados de las elecciones en el distrito de Conima, región Puno. (Foto: ONPE)

Cerró el listado el candidato Luis Arivilca Quispe (Ahora Nación), que alcanzó 197 votos (8.144 %). En tanto, los votos en blanco sumaron 125 y los nulos, 171.

Según informó RPP Noticias, personal del Jurado Electoral Especial (JEE) de Huancané informó que la elección se resolverá mediante una audiencia pública, descartando la posibilidad de un nuevo conteo de votos.

En dicha audiencia se determinará al ganador por medio de un sorteo, tal como lo establece la normativa electoral para los casos en los que dos candidatos empatan en votos. No obstante, aún no ha establecido la fecha ni la hora.