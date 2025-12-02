Diversos políticos, incluyendo a otros precandidatos presidenciales, además de congresistas y autoridades, se pronunciaron rechazando el atentado que sufrió Rafael Belaunde Llosa, precandidato de Libertad Popular, cuando su vehículo fue atacado a balazos en Cerro Azul.
Alejandro Cavero, de Avanza País, fue uno de los parlamentarios que se pronunció sobre este ataque ocurrido la mañana del 2 de diciembre y en el cual la camioneta donde se trasladaba Belaunde sufrió al menos cuatro impactos de bala.
LEE: Rafael Belaunde Llosa: atacan a balazos camioneta que trasladaba a precandidato presidencial en Cerro Azul
“Condeno enérgicamente el atentado en contra de Rafael Belaunde. Todos los peruanos merecemos vivir en paz. Esta campaña no puede estar marcada por la violencia ni por el crimen. Espero seriamente que la policía pueda capturar a los responsables lo más pronto posible”, exhortó en sus redes sociales.
Karol Paredes, también de Avanza País, compartió su solidaridad con el precandidato presidencial y advirtió que violencia de este tipo no puede existir en una democracia. “Exijo a las autoridades una investigación inmediata, rigurosa y con resultados claros para garantizar un proceso electoral seguro y en paz”.
A ellos también se sumó Flor Pablo, parlamentaria no agrupada que calificó el ataque contra el precandidato como una señal más de “hasta dónde ha llegado la violencia en el país”.
“La Policía y la Fiscalía deben actuar rápido para que se identifique y sancione con firmeza a los responsables. Y el Gobierno debe reforzar su trabajo para evitar que la violencia siga escalando sin control”, aseveró.
Rafael Belaunde Llosa fue atacado a balazos por desconocidos mientras conducía una camioneta tras realizar actividades profesionales privadas en Cerro Azul este martes. El ataque a balazos dañó el vehículo pero los disparos no lo alcanzaron, tras lo cual acudió a la policía para denunciar los hechos y contribuir con las investigaciones.
Keiko Fujimori, dirigente y precandidata presidencial de Fuerza Popular, publicó en sus redes sociales un mensaje de solidaridad con el exministro de Energía y Minas. “Condeno con absoluta firmeza este acto criminal, reflejo de la violencia que golpea a miles de peruanos cada día. No podemos normalizar estos actos criminales, que deben ser combatidos con toda la fuerza de la ley”.
Alfonso López Chau, precandidato presidencial del partido Ahora Nación, también se pronunció en redes sociales pocos minutos después de conocido el ataque y extendió su solidaridad con Belaunde Llosa. “Exigimos a las autoridades una investigación inmediata para dar con los responsables. La violencia política no puede tolerarse; necesitamos un proceso político limpio y sin violencia”.
El exministro de Defensa Jorge Nieto Montesinos, también afiliado al partido Libertad Popular, advirtió que “si la violencia política no se para en seco, se juntará con la delincuencial, que está desbocada pese a toda la peliculina”. Por esto, hizo un llamado al presidente José Jerí para que garantice elecciones en paz.
Juan Sheput, excongresista, resaltó el reciente asesinato de otro precandidato pero para diputado del partido Juntos por el Perú, Percy Ipanaqué, en Piura, y que ni Jerí ni algún ministro se hayan pronunciado al respecto. “Hoy atentan contra Rafael Belaunde Llosa que afortunadamente salió ileso. En lugar de espectáculos y promoción de temas para los cuales no ha sido elegido el presidente Jerí debe abocarse a la agenda concreta de tres puntos: garantizar elecciones limpias y seguras, dejar de perforar la economía y luchar contra la inseguridad”, pidió el exlegislador.
Contenido sugerido
Contenido GEC