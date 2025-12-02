Diversos políticos, incluyendo a otros precandidatos presidenciales, además de congresistas y autoridades, se pronunciaron rechazando el atentado que sufrió Rafael Belaunde Llosa, precandidato de Libertad Popular, cuando su vehículo fue atacado a balazos en Cerro Azul.

Alejandro Cavero, de Avanza País, fue uno de los parlamentarios que se pronunció sobre este ataque ocurrido la mañana del 2 de diciembre y en el cual la camioneta donde se trasladaba Belaunde sufrió al menos cuatro impactos de bala.

Condeno enérgicamente el atentado en contra de @BelaundeRafael. Todos los peruanos merecemos vivir en paz. Esta campaña no puede estar marcada por la violencia ni por el crimen. Espero seriamente que la @PoliciaPeru pueda capturar a los responsables lo más pronto posible. https://t.co/7y7sXgBhXg — 🇵🇪 Alejandro Cavero (@AlejandroCavero) December 2, 2025

“Condeno enérgicamente el atentado en contra de Rafael Belaunde. Todos los peruanos merecemos vivir en paz. Esta campaña no puede estar marcada por la violencia ni por el crimen. Espero seriamente que la policía pueda capturar a los responsables lo más pronto posible”, exhortó en sus redes sociales.

Karol Paredes, también de Avanza País, compartió su solidaridad con el precandidato presidencial y advirtió que violencia de este tipo no puede existir en una democracia. “Exijo a las autoridades una investigación inmediata, rigurosa y con resultados claros para garantizar un proceso electoral seguro y en paz”.

Mi absoluta solidaridad con el candidato Rafael Belaunde y su familia ante los graves hechos ocurridos.

La violencia es inaceptable y no tiene lugar en una democracia. Exijo a las autoridades una investigación inmediata, rigurosa y con resultados claros para garantizar un proceso… pic.twitter.com/XIGKIvRigX — Karol Paredes Fonseca (@karolparedesf) December 2, 2025

A ellos también se sumó Flor Pablo, parlamentaria no agrupada que calificó el ataque contra el precandidato como una señal más de “hasta dónde ha llegado la violencia en el país”.

“La Policía y la Fiscalía deben actuar rápido para que se identifique y sancione con firmeza a los responsables. Y el Gobierno debe reforzar su trabajo para evitar que la violencia siga escalando sin control”, aseveró.

Mi total solidaridad con Rafael Belaúnde ante el cobarde ataque que sufrió, del que por fortuna salió ileso. Este hecho es una señal más de hasta dónde ha llegado la violencia en el país, que ahora alcanza a los candidatos.



La Policía y la Fiscalía deben actuar rápido para que… — Flor Pablo Medina 🇵🇪 (@FlorPabloMedina) December 2, 2025

Rafael Belaunde Llosa fue atacado a balazos por desconocidos mientras conducía una camioneta tras realizar actividades profesionales privadas en Cerro Azul este martes. El ataque a balazos dañó el vehículo pero los disparos no lo alcanzaron, tras lo cual acudió a la policía para denunciar los hechos y contribuir con las investigaciones.

Keiko Fujimori, dirigente y precandidata presidencial de Fuerza Popular, publicó en sus redes sociales un mensaje de solidaridad con el exministro de Energía y Minas. “Condeno con absoluta firmeza este acto criminal, reflejo de la violencia que golpea a miles de peruanos cada día. No podemos normalizar estos actos criminales, que deben ser combatidos con toda la fuerza de la ley”.

Mi solidaridad con @BelaundeRafael tras el violento atentado que ha sufrido. Condeno con absoluta firmeza este acto criminal, reflejo de la violencia que golpea a miles de peruanos cada día. No podemos normalizar estos actos criminales, que deben ser combatidos con toda la fuerza… — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) December 2, 2025

Alfonso López Chau, precandidato presidencial del partido Ahora Nación, también se pronunció en redes sociales pocos minutos después de conocido el ataque y extendió su solidaridad con Belaunde Llosa. “Exigimos a las autoridades una investigación inmediata para dar con los responsables. La violencia política no puede tolerarse; necesitamos un proceso político limpio y sin violencia”.

Mi total solidaridad con @rafaelbelaunde tras el atentado contra su vida. Exigimos a las autoridades una investigación inmediata para dar con los responsables. La violencia política no puede tolerarse; necesitamos un proceso político limpio y sin violencia. — Alfonso López-Chau (@LopezChauNava) December 2, 2025

El exministro de Defensa Jorge Nieto Montesinos, también afiliado al partido Libertad Popular, advirtió que “si la violencia política no se para en seco, se juntará con la delincuencial, que está desbocada pese a toda la peliculina”. Por esto, hizo un llamado al presidente José Jerí para que garantice elecciones en paz.

Mi solidaridad plena con Rafael Belaunde Llosa. Pronta esclarecimiento de los hechos. Si la violencia política no se para en seco, se juntara con la delincuencial, que está desbocada pese a toda la peliculina. Señor @josejeriore, acción. Garantice elecciones en paz. Sólo eso. — Jorge Nieto Montesinos (@JorgeNietoMon) December 2, 2025

Hace poco asesinaron a Percy Ipanaqué candidato a diputado por Piura. Ni Jerí ni el ministro del interior dijeron nada. Hoy atentan contra Rafael Belaunde Llosa que afortunadamente salió ileso. En lugar de espectáculos y promoción de temas para los cuales no ha sido elegido el… — Juan Sheput (@JuanSheput) December 2, 2025

Juan Sheput, excongresista, resaltó el reciente asesinato de otro precandidato pero para diputado del partido Juntos por el Perú, Percy Ipanaqué, en Piura, y que ni Jerí ni algún ministro se hayan pronunciado al respecto. “Hoy atentan contra Rafael Belaunde Llosa que afortunadamente salió ileso. En lugar de espectáculos y promoción de temas para los cuales no ha sido elegido el presidente Jerí debe abocarse a la agenda concreta de tres puntos: garantizar elecciones limpias y seguras, dejar de perforar la economía y luchar contra la inseguridad”, pidió el exlegislador.