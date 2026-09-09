El presidente del JNE, Roberto Burneo, se pronunció sobre el pedido de 14 organizaciones políticas. (Foto: JNE)
El presidente del JNE, Roberto Burneo, se pronunció sobre el pedido de 14 organizaciones políticas. (Foto: JNE)
Por Redacción EC

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, afirmó que el pleno debatirá si los alcaldes que postulan como primeros regidores pueden recibir credenciales en caso de que sus respectivos partidos ganen las elecciones regionales y municipales 2026.

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