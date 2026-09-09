El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, afirmó que el pleno debatirá si los alcaldes que postulan como primeros regidores pueden recibir credenciales en caso de que sus respectivos partidos ganen las elecciones regionales y municipales 2026.

Desde el Cusco, el titular del máximo organismo electoral indicó que ha recibido la “inquietud” de 14 organizaciones políticas sobre el tema durante las conversaciones para el debate del 21 y 22 de setiembre, que incluye al exalcalde de Lima y líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga.

En ese sentido, Burneo señaló que el tema será debatido por el pleno del JNE en función de su agenda, aunque no puso una fecha en la que dará a conocer su decisión.

“En el contexto de la preparación del debate en Lima Metropolitana es que se ha hecho una moción que nos han dado a conocer oficialmente a través de la Dirección Nacional de Educación, sobre la inquietud de 14 organizaciones políticas respecto de que el pleno decida en torno a esta pregunta”, expresó.

“No nos amarran los plazos porque no tenemos ese corsé, pero sí consideramos que es un tema que se tiene que poner en debate en el pleno y así se va a hacer. El cuándo lo debatimos, eso lo vamos a establecer en función de nuestra agenda”, agregó.

No obstante, el titular del JNE reiteró que la norma electoral vigente no impide que un alcalde en ejercicio participe como primer regidor en las listas de candidatos en los actuales comicios municipales.

“Lo que nosotros hemos decidido en pleno, en mayoría, en el pleno, no Roberto Burneo, el pleno, es que no está prohibido que un alcalde en ejercicio participe como primer regidor”, acotó.

Cabe recordar que Burneo presentó los resultados de un estudio sobre el comportamiento del elector peruano en el marco del II Encuentro Aliados contra la Desinformación que se realizó este miércoles 9 de setiembre en la ciudad del Cusco.

Exigen pronunciamiento

Según el acta al que accedió este Diario, la solicitud enviada al JNE que busca definir la situación de López Aliaga tiene el respaldo de 14 agrupaciones: Visión Perú, Podemos Perú, Pueblo Conciente, Partido Patriótico del Perú, Partido Popular Cristiano (PPC), Somos Perú y el Partido Demócrata Verde.

Asimismo, el Partido Aprista, Frente Popular Agrícola FIA del Perú (Frepap), Batalla Perú, Avanza País, Alianza para el Progreso, la alianza Venceremos y la Coalición Transformadora Tierra Verde.

“Instamos al pleno del JNE para que, en un plazo perentorio e impostergable de tres días hábiles, emita un pronunciamiento vinculante y definitivo, que precise si resulta legalmente procedente que los alcaldes electos en el año 2022 reciban credencial de alcalde en el presente proceso”, se lee en el acta.

López Aliaga postulaba como primer regidor de Renovación Popular, que llevaba como candidato a la Alcaldía de Lima a Luis Rubio. Tras la renuncia de este último, el exburgomaestre quedó al frente de la lista.

En el documento el partido Renovación Popular objetó la propuesta por considerar que se trata de una “coacción” al JNE bajo el pretexto de no continuar con el proceso de las coordinaciones del debate si no resuelve lo que pretenden los demás partidos.

La reunión se llevó a cabo el último lunes 7 en la sede del JNE del jirón Lampa, en el Centro de Lima. El encuentro se llevó a cabo de manera estrictamente reservada. Participaron 19 de las 26 agrupaciones que postularán al sillón municipal.