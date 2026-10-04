Rafael López Aliaga brindó una conferencia de prensa tras conocer los primeros resultados del boca de urna. (Foto: Cesar Bueno / @photo.gec)
Rafael López Aliaga brindó una conferencia de prensa tras conocer los primeros resultados del boca de urna. (Foto: Cesar Bueno / @photo.gec)
Por Redacción EC

El candidato a primer regidor de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, afirmó que si el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no le entrega las credenciales como alcalde electo de Lima para el periodo 2027-2030, estaría yendo en contra de la ley y cometiendo un delito.

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