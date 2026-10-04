El candidato a primer regidor de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, afirmó que si el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no le entrega las credenciales como alcalde electo de Lima para el periodo 2027-2030, estaría yendo en contra de la ley y cometiendo un delito.

En conferencia de prensa, aseguró que la Constitución Política le prohíbe postular a la reelección inmediata, pero no ser candidato a primer regidor. También alegó que no era su “intención” ser nuevamente burgomaestre.

“Si es que el Jurado Nacional de Elecciones va en contra de la ley, es un delito, se llama prevaricato. La ley es muy clara y para hacerlo simple, la Constitución establece lo siguiente: un alcalde no puede postular a una reelección, no establece que pueda postular a ser teniente alcalde, así de simple”, expresó.

“Está prohibido de postular, pero no está prohibido el ser, esa es la diferencia legal y filosófica del tema, yo no estoy postulando a alcalde y no era mi intención ser alcalde tampoco”, agregó.

López Aliaga remarcó que el tema técnico es que el artículo 24 de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que si el alcalde fallece o es vacado, quien asume el cargo es el teniente alcalde.

Rafael López Aliaga saluda a los periodistas en la conferencia de prensa que brindó este domingo 4 de octubre. (Foto: César Bueno/ El Comercio)

“Si (el JNE) fuera en contra de la ley, hay un claro tema de prevaricato. Tampoco manco no soy, yo he hecho mi vida a las patadas, a mí nadie me ha regalado nada”, aseveró.

Los datos del flash electoral de Datum ubican en el primer lugar para la Alcaldía de Lima a la lista de Renovación Popular encabezada por Rafael López Aliaga con 31.2%, tras la masiva jornada electoral en la que 26 millones de ciudadanos acudieron a las urnas este domingo 4 de octubre.

Según el flash electoral difundido a las 5 p.m., a López Aliaga le siguen Francis Allison (Avanza País) con 25.2%, Carlos Bruce (Somos Perú) con 15.9% y Daniel Urresti (Podemos Perú) con 8.7%.

Según Datum, el porcentaje de votos para los otros candidatos a la alcaldía de Lima suman 19%.

Cabe recordar que, hasta la fecha, el JNE no se ha pronunciado si se entregará credenciales de alcalde de Lima al candidato a primer regidor de una lista ganadora, incluso si esta persona está terminando su gestión como alcalde.

Este caso específico se puede ver en el caso de Rafael López Aliaga, quien es candidato a primer regidor en la lista de Renovación Popular, en la que Luis Rubio renunció como postulante a burgomaestre.