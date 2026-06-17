Los Jurados Electorales Especiales (JEE) de Lima y otras regiones del país continúan este miércoles con las audiencias públicas de recuento de votos de la segunda vuelta electoral del 7 de junio.

Mediante este mecanismo, el respectivo JEE vuelve a contar los votos físicos usando las cédulas guardadas en los sobres lacrados remitidos por la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales.

Para este miércoles se han programado diversas audiencias públicas. Puedes conocer el detalle de las sesiones en la página web del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Mira aquí las audiencias del miércoles:

JEE Lima Norte 1. Hora: 8.30 a.m.

JEE Lima Centro 2. Hora: 8.30 a.m.

JEE de Huamanga. Hora 9:30 horas.

JEE de Cajamarca. Hora 10 a.m.

Mira aquí las audiencias del lunes 15:

Mira aquí la audiencia del JEE Lima Centro 2 (mesa 086743) / en Washington, Estados Unidos 8:30 a.m.:

JEE Lima Norte 1 (mesa 049525 / San Martín de Porres) 8:30 a.m.

JEE Lima Norte 1 (mesa 048183) / San Martín de Porres. 9 a.m.

El lunes, a partir de las 8:30 a.m., el JEE de Lima Oeste 1 continuó con dicha labor en Lince (mesa de sufragio 044004), San Miguel (mesa de votación 050288), Magdalena del Mar (044975) y Lince (043778 – 043735).

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Lo mismo ocurrió con el JEE de Lima Norte 1, que verá el caso de las mesas de votación 049525, 048319, 049078, 048319, 049714, 049608, 049304, 049181, 048985 y 048183, en San Martín de Porres, y de la 047108 y 047410, en el Rímac.

También el JEE de Lima Oeste 2 estará a cargo de dicha diligencia en las mesas 042675 y 069809 de Surquillo. El JEE de Lima Sur 2 verá las mesas 052318, 053044, 052776, 052778, 052404 y 052075, de Villa María del Triunfo.

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En tanto, el JEE de Alto Amazonas analizó el caso de la mesa de votación 067258 del distrito de Barranca, provincia del Dátem del Marañón, en la región Loreto.

Asimismo, desde las 9:00 a.m. se tiene previsto la audiencia de recuento de votos de las mesas de sufragio 900619 y 002774, en el distrito del Santa, y de las 004070, 004066 (Huarmey) y 001766 (Casma), a cargo del JEE del Santa.

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De igual modo, el JEE de Lima Norte 3 verá los casos de las mesas 060661, 061127 (Los Olivos), 050440 (Santa Rosa), 046976 y 046683 (Puente Piedra), mientras que el JEE de Huari tendrá a su cargo los votos de la mesa 002148, en el distrito del mismo nombre.

Igualmente, el JEE de Pasco llevará a cabo audiencias en las mesas 068461 (Chaupimarca) y 068906 (Oxapampa); el JEE de San Martín en las mesas 078451 (Tarapoto) y 079258 (Santa Lucía); y el JEE de Huancavelica en la 019354 (San Antonio de Cusicancha).

Finalmente, el lunes JEE de Arequipa 2 realizará el conteo de votos en las mesas 007916 (Jacobo Hunter) y 006319 (Characato). Se trata de procedimientos previstos tras la segunda elección presidencial de 2026 realizada el pasado 7 de junio.