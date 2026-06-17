Resumen

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Por Redacción EC

Los Jurados Electorales Especiales (JEE) de Lima y otras regiones del país continúan este miércoles con las audiencias públicas de recuento de votos de la segunda vuelta electoral del 7 de junio.

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