El Jurado Electoral Especial (JEE) de Pataz en La Libertad declaró de oficio la nulidad de las elecciones municipales distritales realizadas en la circunscripción de Pataz. En su resolución de fecha 19 de octubre determinó que acudieron a votar menos del 50% de los electores hábiles.

La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ONPE) reportó la asistencia de 3,314 ciudadanos sobre un universo de 6,978 electores habilitados en el padrón electoral. Las cifras oficiales confirmaron un nivel de ausentismo del 52.508% en las 24 mesas de sufragio instaladas durante la jornada democrática.

El pleno del JEE se pronunció luego de que declarara improcedente por extemporánea la solicitud de nulidad que interpuso el personero del partido Alianza para el Progreso (APP). El tribunal asumió el caso de oficio al vencer el plazo legal de tres días calendario sin pedidos válidos de las organizaciones políticas.

En respuesta, la representación legal de Podemos Perú solicitó proclamar a las autoridades electas bajo la premisa de causales ajenas a la voluntad ciudadana. Los jueces electorales precisaron que el estado de emergencia por la delincuencia en la provincia no restringe ni suspende el derecho al sufragio.

En Pataz, a nivel distrital solo compitieron dos listas para la alcaldía: Podemos Perú y Alianza Para el Progreso. El conteo de votos coloca en primer lugar a Podemos Perú.

Conteo de votos del menos del 50% de electores hábiles en Pataz.

Sin embargo, la resolución especifica de forma categórica que la anulación del proceso abarca de manera exclusiva a la elección municipal del nivel distrital. Las votaciones para la alcaldía provincial y el gobierno regional mantienen su validez porque cada cómputo electoral se resuelve con estricta autonomía.

La autoridad fundamentó que otorgar legitimidad a una lista con un ausentismo superior al 50% vulnera el principio de representatividad democrática. El fallo consideró necesario proteger el derecho de participación de la mayoría de votantes que no acudió a las urnas.

El JEE de Pataz declaró nulidad de las elecciones distritales porque fueron a votar menos del 50% de electores.

Convocarán a elecciones complementarias en Pataz

El artículo 36 de la Ley N° 26864, modificado por la Ley N° 32657, dispone la convocatoria a una única elección complementaria tras la nulidad. El Jurado Nacional de Elecciones activará el procedimiento correspondiente para organizar los nuevos comicios y definir al nuevo alcalde distrital.

La norma establece que los resultados de este nuevo proceso serán válidos independientemente del porcentaje de asistencia que se registre en las urnas. Con esto se buscará la proclamación definitiva de las autoridades municipales de Pataz para completar el período de gobierno respectivo.