En Pataz se vive en estado de emergencia desde hace meses por el crimen organizado. (Foto: Andina)
En Pataz se vive en estado de emergencia desde hace meses por el crimen organizado. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Pataz en La Libertad declaró de oficio la nulidad de las elecciones municipales distritales realizadas en la circunscripción de Pataz. En su resolución de fecha 19 de octubre determinó que acudieron a votar menos del 50% de los electores hábiles.

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