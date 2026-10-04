Este domingo 4 de octubre se realizaron las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026), proceso en el que más de 26 millones de peruanos definieron, con su voto, el futuro de sus distritos, provincias y regiones.

En estas ERM 2026, los ciudadanos habilitados para sufragar eligieron a 25 gobernadores regionales, 196 alcaldes provinciales, 1696 alcaldes distritales, 364 consejeros regionales y 10.842 regidores provinciales y distritales.

Los comicios iniciaron a las 7 a.m. y duraron hasta las 5 p.m., hora en que se cerraron los centros de votación. Los ciudadanos que fueron elegidos miembros de mesa (tres titulares y seis suplentes) asisierton a sus locales de votación a las 6 a.m., con la finalidad de instalar las mesas de sufragio y garantizar que los comicios se desarrollen sin contratiempos ni demoras.

Los ciudadanos que cumplieron con esta función recibirán una compensación económica de S/ 165, monto equivalente al 3% de una UIT, más un día de descanso remunerado y no compensable (en caso complete las jornadas de capacitación).

La votación en Ate según primeros resultados de la ONPE:

Renovación Popular con 20.365 % Avanza País con 53.140 % Podemos Perú con 6.704 % Somos Perú con 5.362 % Ahora Nación con 2.773 %

¿Cuál es la multa por no votar?

Esta penalidad no es igual para todos, debido a que depende de la clasificación socioeconómica del distrito donde el ciudadano omiso al sufragio está registrado en su Documento Nacional de Identidad (DNI).

La multa se calcula en función del monto de la UIT 2026, que es de S/5.500.

Distritos no pobres: 2% de la UIT, lo que equivale a S/ 110

2% de la UIT, lo que equivale a Distritos pobres: 1% de la UIT, lo que equivale a S/ 55

1% de la UIT, lo que equivale a Distritos en pobreza extrema: 0.5% de la UIT, lo que equivale a S/ 27.50

¿Debo pagar multa si no cumplo con mi función de miembro de mesa?

Sí, y en este caso la penalidad equivale al 5% de una UIT, es decir, S/275.