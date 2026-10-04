Por Redacción EC

Este domingo 4 de octubre se realizarán las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026), proceso en el que más de 26 millones de peruanos definirán, con su voto, el futuro de sus distritos, provincias y regiones.

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