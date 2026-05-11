Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Resultados ONPE en vivo: conoce qué candidatos pasarán a la segunda vuelta 2026
- Resultados ONPE al 99.635%
Keiko Fujimori: 17.172% de votos válidos
Roberto Sánchez: 12.000% de votos válidos
Rafael López Aliaga: 11.914% de votos válidos
Jorge Nieto: 10.981% de votos válidos
- Resultados ONPE al 99.632%
Keiko Fujimori: 17.172% de votos válidos
Roberto Sánchez: 12.000% de votos válidos
Rafael López Aliaga: 11.914% de votos válidos
Jorge Nieto: 10.981% de votos válidos
Revisa a continuación cómo va el conteo de votos en la recta final del proceso de ONPE.
El JNE ofreció realizar una auditoría informática integral de la primera elección del 12 de abril, pero hasta la fecha no ha brindado detalles de ese proceso. La segunda vuelta electoral se realizará el 7 de junio.
En ese contexto, Rafael López Aliaga, candidato de Renovación Popular, solicitó al JNE que realice unas elecciones complementarias para que los ciudadanos que no votaron por falta de material de sufragio lo puedan hacer, pero el ente electoral declaró inviable ese pedido.
Este conteo de votos se realiza en un contexto de polémica y de fuertes acusaciones contra los principales entes electorales, como lo son la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones, por las irregularidades ocurridas durante la jornada electoral del 12 de abril, donde mucha gente se quedó sin votar por falta de material electoral, la no instalación de mesas de sufragio y otros inconvenientes de orden logístico por parte de ONPE.
Mientras que la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, espera cómodamente en el primer lugar de las preferencias a su rival en la segunda vuelta electoral, que se realizará el 7 de junio, Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú y Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, pelean voto a voto por un lugar en el balotaje del próximo mes.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) está a punto de llegar al 100% del conteo oficial de votos de las Elecciones generales 2026, realizadas en todo el territorio nacional el pasado 12 de abril. Conoce en esta nota en tiempo real cómo van los resultados y qué candidatos se perfilan para disputar la segunda vuelta presidencial.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) está a punto de llegar al 100% del conteo oficial de votos de las Elecciones generales 2026, realizadas en todo el territorio nacional el pasado 12 de abril. Conoce en esta nota en tiempo real cómo van los resultados y qué candidatos se perfilan para disputar la segunda vuelta presidencial.