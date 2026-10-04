La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dará a conocer los primeros reportes oficiales del conteo de votos tras el cierre de las mesas de sufragio a nivel nacional en estas Elecciones Regionales y Municipales 2026 para saber quién asumirá las riendas de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Sigue en esta cobertura especial el desglose actualizado minuto a minuto de las cifras oficiales, los porcentajes de actas contabilizadas y las reacciones de los candidatos que disputan el sillón capitalino.

¿Qué autoridades se elegirán en las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

El domingo 4 de octubre, los ciudadanos votarán para elegir 13.148 autoridades en todo el país. La jornada definirá a 25 gobernadores regionales, 25 vicegobernadores y 364 consejeros regionales; además de 196 alcaldes provinciales, 1.696 alcaldes distritales, 1.724 regidores provinciales y 9.118 regidores distritales.

¿Cuál es la multa por no votar?

Esta penalidad no es igual para todos, debido a que depende de la clasificación socioeconómica del distrito donde el ciudadano omiso al sufragio está registrado en su Documento Nacional de Identidad (DNI).

La multa se calcula en función del monto de la UIT 2026, que es de S/5.500.

Distritos no pobres: 2% de la UIT, lo que equivale a S/ 110

2% de la UIT, lo que equivale a Distritos pobres: 1% de la UIT, lo que equivale a S/ 55

1% de la UIT, lo que equivale a Distritos en pobreza extrema: 0.5% de la UIT, lo que equivale a S/ 27.50

¿Debo pagar multa si no cumplo con mi función de miembro de mesa?

Sí, y en este caso la penalidad equivale al 5% de una UIT, es decir, S/275.