Las elecciones se llevaron a cabo este domingo 4 de octubre. En este caso, no hay segunda vuelta. Foto: GEC
Las elecciones se llevaron a cabo este domingo 4 de octubre. En este caso, no hay segunda vuelta. Foto: GEC
Por Redacción EC

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dará a conocer los primeros reportes oficiales del conteo de votos tras el cierre de las mesas de sufragio a nivel nacional en estas Elecciones Regionales y Municipales 2026 para saber quién asumirá las riendas de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

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