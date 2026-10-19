Resultados ONPE - Elecciones Regionales y Municipales 2026
01:45
- La segunda vuelta de las elecciones regionales tiene nueva fecha y se desarrollará el domingo 6 de diciembre de 2026. Esta jornada se llevará a cabo en aquellas regiones donde ninguna fórmula consiga superar el 30% de los votos válidos, de acuerdo con las disposiciones electorales.
01:44
- Los procedimientos de recuento también avanzan como parte de las acciones para resolver las incidencias detectadas durante los comicios. Cerca de 100 actas habrían sido destinadas a esta revisión, que permitirá verificar los votos registrados en determinadas mesas de sufragio.
01:43
- La contienda por la Municipalidad Metropolitana de Lima continúa sin una definición oficial, pese a que la ONPE terminó de procesar todas las actas electorales. La revisión de los documentos observados e impugnados sigue siendo necesaria para establecer el resultado definitivo de los comicios del 4 de octubre.
01:42
Resultados ONPE EN VIVO: revisa aquí el avance del conteo y quiénes han sido los ganadores de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.
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