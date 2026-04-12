En un día decisivo para el destino del país, más de 27 millones de peruanos acuden a las urnas este domingo 12 de abril para elegir a sus nuevas autoridades en las elecciones presidenciales 2026.

En esta oportunidad, la ciudadanía elegirá a un presidente, dos vicepresidentes, 60 senadores, 130 diputados y cinco representantes ante el Parlamento Andino.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONP) informó que ha desarrollado un sitio web para que todas las personas puedan hacer seguimiento de los resultados oficiales de los comicios. Esto, según detalló la entidad, de acuerdo con cómo las actas electorales se procesan en los centros de cómputo de todo el país.

El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, indicó que ese organismo tendrá para la medianoche, luego de las elecciones, los resultados al 60% en su sitio web.

“Vamos a replegar material electoral presidencial, actas presidenciales hacia nuestros centros de cómputo para poder entregar primero el resultado presidencial, luego senadores y luego diputados y Parlamento Andino. Nosotros esperamos tener alrededor del 60 % del resultado presidencial procesado a la medianoche del mismo día de la elección”, dijo el funcionario.

Sobre cuándo se podría tener los resultados de la elección al 100%, Corvetto indicó que no podría señalar cuándo se dará esto, debido a que puede haber actas observadas que tendrían que ser revisados por el Jurado Nacional de Elecciones.

En esta nota de El Comercio podrás conocer los resultados oficiales de la ONPE para la elección de presidente a partir de las 5 p.m. del domingo 12 de abril.

¿Quiénes son los candidatos presidenciales en Perú?

Distribuidos por orden alfabético de sus partidos, los aspirantes al sillón presidencial en el Perú son los siguientes:

Alfonso López Chau (Ahora Nación)

Ronald Atencio (Alianza Venceremos)

César Acuña (Alianza para el Progreso)

José Williams (Avanza País)

Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú)

Keiko Fujimori (Fuerza Popular)

Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad)

Roberto Sánchez (Juntos por el Perú)

Rafael Belaúnde Llosa (Libertad Popular)

Enrique Valderrama (Partido Aprista)

Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras)

Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno)

Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido Perú)

Alex Gonzales (Partido Demócrata Verde)

Armando Massé (Partido Democrático Federal)

George Forsyth (Somos Perú)

Fernando Olivera (Partido Frente de la Esperanza 2021)

Mesías Guevara (Partido Morado)

Carlos Álvarez (País para Todos)

Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú)

Yonhy Lescano (Cooperación Popular)

Wolfgang Grozo (Partido Político Integridad Democrática)

Vladimir Cerrón (Perú Libre)

Francisco Diez – Canseco (Partido Político Perú Acción)

Mario Vizcarra (Perú Primero)

Walter Chirinos (Partido Político PRIN)

Carlos Espá (Partido Sí creo)

Carlos Jaico (Perú Moderno)

José Luna (Podemos Perú)

Marisol Pérez Tello (Primero la gente)

Paul Jaimes (Progresemos)

Rafael López Aliaga (Renovación Popular)

Antonio Ortiz (Salvemos al Perú)

Rosario Fernández (Un camino diferente)

Roberto Chiabra (Unidad Nacional)

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