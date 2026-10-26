Resultados ONPE - Elecciones Regionales y Municipales 2026
08:40
- Si fuiste miembro de mesa , consulta el estado de tu compensación por tu participación en las Elecciones Generales 2026 aquí https://gestionpagomiembromesa.onpe.gob.pe/
08:39
- La segunda vuelta en algunas regiones se dará el 6 de diciembre . Esta jornada se lleva a cabo cuando ninguna fórmula de candidatos a gobernador y vicegobernador regional alcanza al menos el 30 % de los votos válidos en la primera elección.
08:33
- Resultados ONPE al 98.645 %
- Actas Contabilizadas (25,994)
- Para envío al JEE (357)
- Pendientes (0)
08:32
- Resultados ONPE al 98.645 %
- Al 26/10/2026 A LAS 08:40:24 a. m.
- Renovación Popular: 27.747%
- Avanza País: 26.802%
- Somos Perú: 15.096%
- Podemos Perú: 7.987%
- APP: 4.322%