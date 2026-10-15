Por Redacción EC

Resultados ONPE - Elecciones Regionales y Municipales 2026

09:09
  • ONPE resultados a la fecha 15/10/2026
08:47
  • La ONPE otorgará el pago exclusivamente a las personas seleccionadas que cumplan de manera efectiva con sus funciones asignadas durante el día de las elecciones.
08:46
  • Los ciudadanos que cumplan efectivamente con la función de miembro de mesa en estos comicios del 6 de diciembre , recibirán una compensación económica equivalente al 3% de la unidad impositiva tributaria (UIT), es decir, 165 soles .

08:44
  • Para la segunda de las elecciones regionales 2026 , si uno de los ciudadanos designados no se presenta, el personal de la ONPE aplicará el procedimiento correspondiente para completar la mesa con los electores que se encuentren en la fila.
08:41

Resultados ONPE al 94.387 %

Actas Contabilizadas (24,872)

Para envío al JEE (1,479)

Pendientes (0)

08:40

Resultados ONPE al 94.387 %

AL 15/10/2026 a las 08:20:23 a. m.

Renovación Popular: 27.789%

Avanza País: 26.792%

Somos Perú: 15.958%

Podemos Perú: 8.002%

APP: 4.300%

Resultados ONPE al 94.387 %

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