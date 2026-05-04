Resumen

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Por Redacción EC

Resultados ONPE elecciones 2026: cómo va el conteo oficial y qué candidatos pasarían a segunda vuelta

01:02
  • Total de actas: 92.766

2.220% de actas para envío al JEE y 0% de actas pendientes

Contabilizadas: 90.707

Para envío al JEE: 2.059

Pendientes: 0

01:00
  • Resultados ONPE al 97.780%

  • Keiko Fujimori: 17.131% de votos válidos
  • Roberto Sánchez: 12.045% de votos válidos
  • Rafael López Aliaga: 11.880% de votos válidos
  • Jorge Nieto: 10.986% de votos válidos

00:57

La segunda vuelta electoral en el Perú se realizará el domingo 7 de junio.

00:56

Sigue en tiempo real los resultados oficiales de la ONPE con miras a la segunda vuelta de las Elecciones generales 2026 en el Perú.

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