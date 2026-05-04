Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Resultados ONPE elecciones 2026: cómo va el conteo oficial y qué candidatos pasarían a segunda vuelta
01:02
- Total de actas: 92.766
2.220% de actas para envío al JEE y 0% de actas pendientes
Contabilizadas: 90.707
Para envío al JEE: 2.059
Pendientes: 0
00:57
La segunda vuelta electoral en el Perú se realizará el domingo 7 de junio.
00:56
Sigue en tiempo real los resultados oficiales de la ONPE con miras a la segunda vuelta de las Elecciones generales 2026 en el Perú.
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Sigue en tiempo real los resultados oficiales de la ONPE con miras a la segunda vuelta de las Elecciones generales 2026 en el Perú.