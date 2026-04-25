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Por Redacción EC

Resultados ONPE tras elecciones 2026: cómo va el conteo oficial y qué candidatos pasarían a segunda vuelta

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  • Resultados ONPE al 95.449%

(Total de actas contabilizadas 88.544 y para el envío al JEE 4.222) | Total de actas: 92,766

4.551% de actas para envío al JEE y 0% de actas pendientes.

Los cuatro primeros lugares son ocupados por Keiko Fujimori (17.061% de votos válidos), Roberto Sánchez (12.043% de votos válidos), Rafael López Aliaga (11.899% de votos válidos) y Jorge Nieto (11.022% de votos válidos). 

(Total de actas contabilizadas 88.544 y para el envío al JEE 4.222) | Total de actas: 92,766
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Con Keiko Fujimori en un cómodo primer lugar, el pase a la segunda vuelta electoral lo definen voto a voto los candidatos Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, y Rafael López Aliaga, de Renovación Popular. Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno, ocupa la cuarta plaza y ve de lejos esta posibilidad. 

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Revisa en esta nota en tiempo real el conteo oficial de la ONPE y los resultados de las Elecciones generales 2026 en Perú, celebradas entre el 12 y 13 de abril pasados. Además, puedes ver los candidatos que se perfilan para disputar la Presidencia en la segunda vuelta del 7 de junio. 

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