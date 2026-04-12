Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Resultados de la ONPE EN VIVO | Sigue los reportes oficiales del ente electoral por Elecciones 2026
Revisa en esta nota de El Comercio cómo van los resultados en la pelea por llegar a la Presidencia de la República.
Los resultados que se pueden visualizar en la web son los que se incorporan al cómputo oficial, no son producto de un muestreo estadístico ni un conteo rápido ni un escrutinio provisional.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó en la tarde del domingo un sitio web para que la ciudadanía pueda conocer en tiempo real los resultados oficiales de las Elecciones Generales 2026.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó en la tarde del domingo un sitio web para que la ciudadanía pueda conocer en tiempo real los resultados oficiales de las Elecciones Generales 2026.