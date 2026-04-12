Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

Resultados de la ONPE EN VIVO | Sigue los reportes oficiales del ente electoral por Elecciones 2026

22:44
  • RESULTADOS ONPE AL 23.240%

Total de actas 92.766 (21.559 contabilizadas y 3 para ser enviadas al JEE)

Total de actas 92.766 (21.559 contabilizadas y 3 para ser enviadas al JEE)
22:38
  • RESULTADOS ONPE AL 21.694%

Total de actas 92.766 (contabilizadas 20.125)

Total de actas 92.766 (contabilizadas 20.125)
22:35

Revisa en esta nota de El Comercio cómo van los resultados en la pelea por llegar a la Presidencia de la República. 

22:35

Los resultados que se pueden visualizar en la web son los que se incorporan al cómputo oficial, no son producto de un muestreo estadístico ni un conteo rápido ni un escrutinio provisional. 

22:34

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó en la tarde del domingo un sitio web para que la ciudadanía pueda conocer en tiempo real los resultados oficiales de las Elecciones Generales 2026.

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