Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Resultados ONPE segunda vuelta 2026: mira el conteo oficial del balotaje entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez
Resultados ONPE al 0.022%
Total de actas: 92.766
Contabilizadas 20 / Para el envío a JEE 0
Roberto Sánchez: 54.326%
Keiko Fujimori: 45.674%
Se estima que el organismo electoral brinde a la ciudadanía los primeros resultados oficiales de la segunda vuelta durante la noche de este domingo 7 de junio.
En esta nota de El Comercio podrás consultar en tiempo real los resultados oficiales de la ONPE tras la realización de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 entre Keiko Fujimori, candidatos presidenciales de Fuerza Popular y Juntos por el Perú, respectivamente.
En esta nota de El Comercio podrás consultar en tiempo real los resultados oficiales de la ONPE tras la realización de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 entre Keiko Fujimori, candidatos presidenciales de Fuerza Popular y Juntos por el Perú, respectivamente.