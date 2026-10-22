Resultados ONPE - Elecciones Regionales y Municipales 2026
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- Resultados ONPE al 97.006 %
- AL 21/10/2026 a las 10:12:00 p. m.
- Renovación Popular: 27.760%
- Avanza País: 26.783%
- Somos Perú: 15.140%
- Podemos Perú: 7.985%
- APP: 4.323%
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- En Lima Metropolitana, las actas que presentan errores numéricos, información ilegible, firmas incompletas u otras incidencias deben ser evaluadas por los JEE. Si una resolución es apelada, el expediente puede llegar al pleno del JNE, encargado de resolver en segunda y última instancia electoral.
00:08
- La segunda vuelta de las elecciones regionales tiene nueva fecha y se desarrollará el domingo 6 de diciembre de 2026. Esta jornada se llevará a cabo en aquellas regiones donde ninguna fórmula consiga superar el 30% de los votos válidos, de acuerdo con las disposiciones electorales.
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- Los procedimientos de recuento también avanzan como parte de las acciones para resolver las incidencias detectadas durante los comicios.
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- La contienda por la Municipalidad Metropolitana de Lima está en la recta final. La revisión de los documentos observados e impugnados sigue siendo necesaria para establecer el resultado definitivo de los comicios del 4 de octubre.
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Resultados ONPE EN VIVO: revisa aquí el avance del conteo y quiénes han sido los ganadores de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.
Resultados ONPE EN VIVO: revisa aquí el avance del conteo y quiénes han sido los ganadores de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.