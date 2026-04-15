Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Resultados oficiales de la ONPE tras elecciones 2026 en vivo
Al cierre del martes 14 de abril, el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, desplazó del tercer lugar a su contrincante del Partido Buen Gobierno, Jorge Nieto, ahora en el cuarto puesto. Keiko Fujimori, de Fuerza Popular y Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, ocupan el primer y segundo lugar, respectivamente.
Conoce en esta nota los resultados oficiales de la ONPE tras la realización de las elecciones generales 2026 en el Perú.
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