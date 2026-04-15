Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

Resultados oficiales de la ONPE tras elecciones 2026 en vivo

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  • RESULTADOS ONPE AL 85.458%

(Total de actas contabilizadas 79.276 y para el envío al JEE 3.310) 

(Total de actas contabilizadas 79.276 y para el envío al JEE 3.310)
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Al cierre del martes 14 de abril, el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, desplazó del tercer lugar a su contrincante del Partido Buen Gobierno, Jorge Nieto, ahora en el cuarto puesto. Keiko Fujimori, de Fuerza Popular y Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, ocupan el primer y segundo lugar, respectivamente.

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  • RESULTADOS ONPE AL 85.237%

(Total de actas contabilizadas 79.071 y para el envío al JEE 3.286) 

(Total de actas contabilizadas 79.071 y para el envío al JEE 3.286)
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En el más reciente reporte de las 11:37 pm, del martes 14 de abril, la ONPE informó que, al 85.081% de actas contabilizadas, los resultados van de la siguiente manera:

En el más reciente reporte de las 11:37 pm, del martes 14 de abril, la ONPE informó que, al 85.081% de actas contabilizadas, los resultados van de la siguiente manera:
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Conoce en esta nota los resultados oficiales de la ONPE tras la realización de las elecciones generales 2026 en el Perú.

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