Resumen

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Por Redacción EC

Resultados ONPE | Sigue en tiempo real el conteo oficial de votos tras las elecciones 2026 en Perú

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Al 93.414%, este es el detalle de los votos obtenidos por los candidatos que obtuvieron los primeros tres puestos tras las elecciones. Keiko Fujimori pasa a segunda vuelta en un cómodo primer lugar, mientras que Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga pelean voto a voto por el segundo lugar y el pase automático al balotaje del mes de junio,

Al 93.414%, este es el detalle de los votos obtenidos por los candidatos que obtuvieron los primeros tres puestos tras las elecciones. Keiko Fujimori pasa a segunda vuelta en un cómodo primer lugar, mientras que Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga pelean voto a voto por el segundo lugar y el pase automático al balotaje del mes de junio,
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  • RESULTADOS ONPE AL 93.414%

(Total de actas contabilizadas 86.656 y para el envío al JEE 5.702) | Total de actas: 92,766

6.147% de actas para envío al JEE y 0.439% de actas pendientes.

Los cuatro primeros lugares son ocupados por Keiko Fujimori (17.056% de votos válidos), Roberto Sánchez (12.006% de votos válidos), Rafael López Aliaga (11.921% de votos válidos) y Jorge Nieto (11.064% de votos válidos). 

(Total de actas contabilizadas 86.656 y para el envío al JEE 5.702) | Total de actas: 92,766
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A casi una semana de realizadas las elecciones generales 2026 en Perú, la expectativa por conocer a los candidatos que pasarán a la segunda vuelta es mayor conforme pasan los días. Revisa en esta nota el conteo oficial de votos de la ONPE a más del 90% que podría definir en las próximas horas a los dos postulantes que disputarán la Presidencia en el balotaje del mes de junio.

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