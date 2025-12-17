El congresista Roberto Chiabra, candidato presidencial de la Alianza Unidad Nacional en las elecciones del 2026, comentó en el programa “Siempre a las ocho de Milagros Leiva” que hay la necesidad de una profunda reestructuración del sistema de justicia peruano, por lo que propone un “cambio total” incluyendo al Ministerio Público.

El general en retiro enfatizó que la debilidad del Estado frente a la criminalidad obliga a tomar medidas drásticas, y advirtió que, si el Ministerio Público no se reforman a sí mismo, el Gobierno y el Parlamento van a tener que hacerlo.

“Yo no voy a pedir eso”, respondió cuando se le preguntó si plantearía que todos los fiscales supremos actuales dejen sus cargos. Luego continuó: “Yo voy a pedir que, si ellos no van a hacer su proceso de reestructuración, lo tiene que hacer el Gobierno. Se hace la reforma por intermedio del Congreso y vas a ver cómo sale”.

Roberto Chiabra, candidato presidencial de Alianza Unidad Nacional, en "Siempre a las ocho con Milagros Leiva". (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec) / JOEL ALONZO

Chiabra fue categórico al señalar que la crisis de inseguridad no puede resolverse si la justicia y las fuerzas del orden siguen desarticuladas. Enfatizó que el problema principal es que hay un “divorcio entre policía, Ministerio Público y Poder Judicial” que es aprovechado por la delincuencia.

“Nosotros somos los débiles. Lo primero que tienes que hacer es fortalecerte. Siguen los problemas en la policía, en el Ministerio Público y el Poder Judicial. Tienes que reforzar, tienes que fortalecer. Una reforma en los sistemas de justicia y de la policía”, mencionó el legislador.

El precandidato de la Alianza Unidad Nacional aseguró que su propuesta central es “reinstaurar el principio de autoridad” basada en tres etapas que se deben implementar en simultáneo: "prevención, la intervención y la resocialización”.

En su visión de seguridad territorial, Chiabra propuso la creación de brigadas de policía militar, que serían “personal seleccionado equipado entrenado y preparado para tareas puntuales de seguridad ciudadana”, colaborando con la Policía y el serenazgo en los distritos de alta incidencia criminal. Además, para mejorar la calidad policial, habló de la necesidad de reducir las 27 escuelas de formación de la PNP a solo seis. “Más policías de calidad, no cantidad”, destacó.

Respecto a las medidas urgentes contra el crimen organizado, Roberto Chiabra se concentró en el control penitenciario y fronterizo. “Yo no voy a dejar entrar a nadie ni el norte ni el sur, no entra un ilegal más ilegal a mí no entran más ilegales y saco los ilegales”.

Finalmente, en cuanto a la economía, Chiabra declaró que el principal problema económico del país es la corrupción. Su plan busca dar “reglas de juego precisas inamovibles” para garantizar la inversión privada y promover la formalización.