Resumen

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Roy Mendoza fue entrevistado en el podcast “Siempre a las 8” de Milagros Leiva, de El Comercio. (Foto: Captura YouTube)
Roy Mendoza fue entrevistado en el podcast “Siempre a las 8” de Milagros Leiva, de El Comercio. (Foto: Captura YouTube)
Por Redacción EC

En el podcast “Siempre a las 8” de Milagros Leiva, de El Comercio, Roy Mendoza, abogado de Juntos por el Perú (JP), contradijo al candidato presidencial de ese partido, Roberto Sánchez, quien había afirmado que visitó al exmandatario Pedro Castillo (2021-2022) en el penal Barbadillo en su calidad de congresista.

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