En el podcast “Siempre a las 8” de Milagros Leiva, de El Comercio, Roy Mendoza, abogado de Juntos por el Perú (JP), contradijo al candidato presidencial de ese partido, Roberto Sánchez, quien había afirmado que visitó al exmandatario Pedro Castillo (2021-2022) en el penal Barbadillo en su calidad de congresista.

Tras indicar que los presos tienen derecho a recibir visitas, señaló que el también parlamentario estaba con licencia y decidió visitar a Castillo Terrones como “amigo” y “aliado electoral”.

“Lo cierto es que todos los reos tienen derecho a las visitas. Roberto Sánchez estaba con licencia, ha visitado a un amigo, a un compañero, a un aliado electoral. Más que un candidato es una persona, no deja de ser persona”, expresó.

Al ser consultado sobre si Sánchez Palomino usó su condición de legislador para entrar a dicho reclusorio, Mendoza dijo: “¿Él ha entrado como congresista? Si está con licencia. Veamos la investigación administrativa”.

Respecto a que Roberto Sánchez habría vulnerado alguna norma interna administrativa del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), el abogado estimó que debería abrirse un proceso administrativo, pero hasta el momento nada de eso ha ocurrido.

Como se recuerda, el último domingo el candidato presidencial de JP visitó a Pedro Castillo en el penal de Barbadillo, donde tenía previsto recibir los resultados electorales de la segunda vuelta.

“Ayer he visitado al presidente Pedro Castillo en mis funciones [como congresista] como corresponde y sin declaraciones de carácter [político]”, expresó a los periodistas un día después del balotaje.

INPE se pronunció

Al respecto, el INPE afirmó que Sánchez Palomino ingresó el domingo 7 de junio al penal Barbadillo de Ate, donde purga su condena el expresidente, en su calidad de congresista de la República.

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“El congresista Roberto Sánchez ingresó solo al establecimiento penitenciario; no se le permitió el ingreso acompañado de una comitiva”, subrayó en un comunicado.

Aclaró que no otorgó autorización especial, beneficio, privilegio, ni tratamiento excepcional en el caso de Sánchez Palomino y se aplicó el procedimiento regular previsto para el ingreso de un congresista, bajo las medidas de identificación, control y seguridad correspondientes.