Diversos chats revelaron la existencia de una recaudación paralela en Juntos por el Perú (JP) para impugnar actas y presentar apelaciones en la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026, aportes económicos que estaban fuera de toda fiscalización, según informó “Cuarto Poder”.

Según el dominical, el partido de Roberto Sánchez buscó la nulidad de mesas de sufragio en Lima y el extranjero, razón por la cual necesitaban más de S/ 2 millones. Así, lanzaron en redes sociales sus cuentas oficiales para recibir, vía Yape o transferencia, donaciones.

De manera paralela se creó otro anuncio con otra cuenta y otro receptor, que no eran de la tesorera del partido, y se compartió por grupos de WhatsApp, que también recibió depósitos hasta hoy desconocidos.

Quien estaría detrás de esta recaudación paralela sería la diputada electa Catherin Palomino, según relató Dacia Romero Quispe, personera legal de JP acreditada en Huancavelica, quien prestó su número telefónico para esta convocatoria, que circuló en grupos selectos de WhatsApp.

Esto se dio pese a que en sus cuentas oficiales en redes sociales, se señalaba que la única cuenta autorizada era la de Luzmila Ayay Casas, personera legal de JP. Esto generó el desconcierto de los aportantes.

“Yo soy la personera legal del partido en la región de Huancavelica y se ha hecho esto mediante una circunstancia de emergencia”, dijo Romero Quispe. “La doctora (Catherin Palomino) coordinó inicialmente con la compañera Luzmila Ayay”, agregó.

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Según su versión, se trataba de “montos mínimos” y que los simpatizantes transfirieron dinero “por error” a la diputada electa porque publicó en grupos de WhatsApp y generó una recaudación paralela en Huancavelica.

Niega acusaciones

En tanto, Catherin Palomino se limitó a responder a la denuncia por WhatsApp y negó haber recibido dinero en sus cuentas bancarias, mucho menos por Yape porque supuestamente no utiliza dicho aplicativo.

“Es completamente falso que algún depósito mediante Yape haya ingresado a mi cuenta. En primer lugar, porque no utilizo esa aplicación”, expresó al referir que los aportes de los simpatizantes fueron “completamente voluntarios”.

Dacia Romero Quispe también afirmó que Catherin Palomino no utilizó su número de celular para recaudar dinero en una cuenta no oficial con fines partidarios porque no quería tener problemas legales en el futuro.

“Con respecto a la recaudación que se hizo en mi región, lo hizo mi persona con una coordinación de por medio, a través de la compañera Catherin Palomino y con la compañera Luzmila Ayay”, detalló la personera legal de JP en Huancavelica, quien aseguró que todo el dinero que entró a su cuenta -aproximadamente S/4 mil- lo transfirió a la personera legal del partido.

Para respaldar su versión, mostró capturas de las transferencias bancarias realizadas a la cuenta de la tesorera oficial de JP, que ahora dice que no recibió nada. En la interna de la agrupación política se manejan cifras de hasta S/790 mil.

Además, según dicho partido político, la rendición de estos aportes no ha sido presentada por la falta de un cronograma de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), según dicho partido.

Al respecto, José Tello, presidente del Instituto Aklla, indicó que este hecho tiene que ser puesto en conocimiento de la ONPE, que debería trasladar el caso a la fiscalía, a fin de que a través de una pericia contable, identifique responsabilidades.