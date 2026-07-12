Roberto Sánchez fue candidato presidencial de Juntos por el Perú. (Foto: GEC)
Roberto Sánchez fue candidato presidencial de Juntos por el Perú. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

Diversos chats revelaron la existencia de una recaudación paralela en Juntos por el Perú (JP) para impugnar actas y presentar apelaciones en la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026, aportes económicos que estaban fuera de toda fiscalización, según informó “Cuarto Poder”.

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