Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, declaró a los medios de prensa a su salida de la sede de Unicef en Miraflores. (Foto: César Campos / @photo.gec)
El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, declaró a los medios de prensa a su salida de la sede de Unicef en Miraflores. (Foto: César Campos / @photo.gec)
Por Redacción EC

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, no respondió directamente sobre respetará los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), tras la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026, y solo invocó a que se respete la “voluntad del pueblo”.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.