El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, no respondió directamente sobre respetará los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), tras la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026, y solo invocó a que se respete la “voluntad del pueblo”.

En declaraciones a los periodistas a su salida de la sede de Unicef en Miraflores, en todo momento evitó responder sobre si respalda la labor del organismo electoral en el conteo oficial de votos.

“Yo invoco con energía a que se respete la voluntad del pueblo. Convoco para que los organismos de observación electoral vean también lo que está ocurriendo y llamo a las fuerzas democráticas a respetar lo que significa la acción”, expresó.

Sin responder muchas preguntas de los periodistas, Sánchez Palomino manifestó que Juntos por el Perú “se reafirma con esperanza, con optimismo, con fe” en la coalición democrática que apoyó su candidatura en la segunda vuelta.

“Nosotros sentimos que es una victoria del pueblo que se ha afianzado democrática y pacíficamente a esta lectura”, acotó al justificar las manifestaciones que se han convocado para los próximos días, en medio del conteo de votos.

“Es un derecho constitucional la defensa de una victoria popular y del voto. Hay una autoconvocatoria, la gente tiene el derecho. En ese sentido, en democracia, en conducta pacífica, el debido proceso, la democracia hay que defenderse. En ese sentido, creo que eso es correcto”, manifestó.

Respecto a los votos de diferencia, Roberto Sánchez dijo: “Todavía hay un tramo importante, vamos con esperanza, la institucionalidad democrática de los resultados electorales hay que respetarla, más allá de los deseos o no. En ese sentido, nosotros llamamos a la actuación correcta”.