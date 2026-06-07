Resumen

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El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, se pronunció sobre la amenaza de denuncia que lanzó el exfiscal José Domingo Pérez contra Jorge Nieto | Foto: 'X' de Roberto Sánchez Palomino
El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, se pronunció sobre la amenaza de denuncia que lanzó el exfiscal José Domingo Pérez contra Jorge Nieto | Foto: 'X' de Roberto Sánchez Palomino
Por Redacción EC

Roberto Sánchez, candidato a la Presidencia por Juntos por el Perú, se pronunció sobre la amenaza lanzada por el miembro de su equipo y exfiscal José Domingo Pérez de denunciar al expostulante Jorge Nieto.