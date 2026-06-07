Roberto Sánchez, candidato a la Presidencia por Juntos por el Perú, se pronunció sobre la amenaza lanzada por el miembro de su equipo y exfiscal José Domingo Pérez de denunciar al expostulante Jorge Nieto.

“Se está evaluando esa alternativa, pongamos tesón, tranquilidad y seamos responsables en que la disputa política siempre esté basada en la verdad”, dijo el candidato tras emitir su voto.

Sobre si aceptará los resultados de la segunda vuelta electoral, Sánchez remarcó que sí lo hará.

La respuesta de Nieto a la amenaza

Más temprano, el excandidato presidencial Jorge Nieto respondió a la amenaza de denuncia por difamación lanzada por el exfiscal José Domingo Pérez.

Luego de emitir su voto en el distrito de Punta Hermosa, Nieto cuestionó que se plantee una acción judicial en la víspera de una elección presidencial y advirtió que ello afecta el debate democrático.

“Yo creo que es mala costumbre judicializar la política. Amenazar con procesos judiciales el día previo de la elección, en donde uno de los contendientes, que es Juntos por el Perú, puede ganar la elección, es una mala noticia para la democracia peruana”, declaró.

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La amenaza contra Nieto

El exfiscal, abogado del golpista expresidente Pedro Castillo y ahora integrante del equipo de Juntos por el Perú, José Domingo Pérez, amenazó con presentar este lunes una denuncia por difamación agravada contra el excandidato Jorge Nieto Montesinos.

Según el exmiembro del Equipo Especial Lava Jato, Nieto habría realizado afirmaciones falsas en perjuicio de Roberto Sánchez y de Juntos por el Perú.

“Señor Jorge Nieto Montesinos, usted le ha mentido al país, utilizando la vieja práctica montesinista. Usted ha terruqueado a la oposición democrática de Roberto Sánchez y Juntos por el Perú”, manifestó en un video difundido inicialmente en la cuenta oficial de dicho partido y luego borrado.

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