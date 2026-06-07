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El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, se pronunció tras los primeros resultados a boca de urna. (Foto: GEC)
El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, se pronunció tras los primeros resultados a boca de urna. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

El candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, se pronunció tras los primeros resultados a boca de urna de la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026 y señaló que hasta el momento existe un empate estadístico y que falta el conteo oficial de votos.

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