El candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, se pronunció tras los primeros resultados a boca de urna de la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026 y señaló que hasta el momento existe un empate estadístico y que falta el conteo oficial de votos.

En declaraciones a los periodistas, donde agradeció el respaldo recibido, señaló que ahora se inicia la labor de defensa de sus votos, a través de sus personeros, en Lima y otras regiones del país.

“Hay un empate estadístico, está clarísimo. Es de una inmensa expectativa por el respaldo relevante que se ha notado, por ejemplo, aquí en la ciudad de Lima donde de 3% estamos pasando más de 33%. ¿Qué es lo que queda ahora? Para nosotros viene ahora el trabajo en la defensa del voto de nuestras regiones, de nuestros personeros”, expresó.

“Agradecemos ese respaldo contundente que nos dice un empate estadístico. Para nosotros creemos que hay una subrepresentación que todavía se va a notar en el conteo, que recién va a empezar de manera oficial”, agregó.

Sánchez Palomino remarcó que esperará los resultados junto a sus aliados políticos y que ahora corresponde trabajar en el conteo de votos para garantizar que el actual proceso electoral sea “transparente”.

“Creo que a buena hora hoy este empate estadístico, nadie puede decir: ‘ya gané, ya perdí’, lo que queda es un profundo respeto a la democracia, al sentido popular. El Perú debe de ganar y corresponde a los contrincantes electorales respetar, trabajar precisamente en los estándares de lo que significa un proceso transparente”, subrayó.

De acuerdo con Datum, la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, registra el 50.53% de votos, mientras que el aspirante de Juntos por el Perú tiene 49.47%.

En tanto, según el boca de urna de la empresa Ipsos Perú realizado durante la segunda vuelta de las Elecciones Generales Perú 2026, Fujimori Higuchi obtuvo el 50.7 % y Roberto Sánchez el 49.3 %.