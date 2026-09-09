La candidata a la alcaldía de Santa María del Mar e Avanza País, Rosselli Amuruz, habría presentado documentos con firmas y sellos falsificados ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Esta información suma una nueva crítica contra la postulación de la excongresista en estas Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Un informe emitido por Willax reveló que las certificaciones notarialmente adosadas a los contratos de cesión de uso carecen de autenticidad. El notario César Loayza Bellido confirmó la falsedad total de los sellos y firmas adjuntos en las carpetas electorales.

#AhoraYEnLaHora | Rosselli Amuruz falsificó documento para candidatura a Santa María: “Esto tiene pena de cárcel”, afirma Hudtwalckerhttps://t.co/ECxa7ZDVa2 — Willax Televisión (@willaxtv) September 9, 2026

Los expedientes tramitados ante el JNE buscan fundamentar la figura de domicilio múltiple requerida por la normativa vigente para los postulantes municipales. Esta regla exige acreditar la residencia continua o la existencia de un vínculo patrimonial directo dentro de la jurisdicción correspondiente, Santa María del Mar en el caso de Amuruz.

Rosselli Amuruz presentó documentos ante el JNE con firmas y sellos de una notaría que los niega. (Willax)

Rosselli Amuruz presentó documentos ante el JNE con firmas y sellos de una notaría que los niega. (Willax)

El despacho notarial ubicado en el distrito de Jesús María aclaró que los firmantes nunca acudieron a sus instalaciones para certificar los acuerdos de cesión. Las verificaciones administrativas internas demostraron además que el comprobante de pago presentado corresponde a un trámite distinto sobre un permiso de viaje.

Los contratos de cesión gratuita suscritos involucran a la excongresista, a su hermano Roger Amuruz y a diversos integrantes de su nómina edil. Entre los beneficiarios figuran candidatos a regidores que intentaron validar su residencia temporal mediante estos acuerdos de habitación.

Rosselli Amuruz presentó documentos ante el JNE con firmas y sellos de una notaría que los niega. (Willax)

Según Willax, el caso expone eventuales responsabilidades administrativas y penales que corresponden ser evaluadas por las autoridades electorales. Los fiscalizadores del organismo deberían analizar los actuados para emitir un pronunciamiento definitivo sobre la inscripción de la lista.

Cuestionamientos por la residencia electoral de Rosselli Amuruz

La candidatura de Rosselli Amuruz es cuestionada por tratar de llegar a la alcaldía de Santa María el Mar debido a su verdadero empadronamiento electoral. La postulante vota formalmente en el distrito de La Molina a pesar de querer ser burgomaestre del distrito costero.

La exlegisladora justificó su presencia en la zona bajo el argumento del domicilio múltiple por poseer propiedades y veranear en dicho lugar. Varios integrantes de su lista de regidores tampoco votan en el balneario y registran sus domicilios electorales en Surco y San Borja.