Karin García, candidata de Avanza País para la alcaldía de San Miguel, ratificó su renuncia a su postulación en la lista que lleva como aspirante a primer regidor al actual alcalde de ese distrito, Eduardo Bless.

A través de un escrito enviado al Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Oeste 1, García Juárez recordó que el pasado 1 de julio presentó un escrito renunciando a su candidatura ante dicho colegiado.

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Sin embargo, a fin de otorgar “mayor precisión” a su solicitud y para evitar cualquier “interpretación” respecto de su alcance, envió otro documento donde deja constancia que su renuncia “fue, es y será irrevocable”.

“En ese sentido, manifiesto de manera libre, voluntaria, expresa e inequívoca mi decisión de desistir de continuar participando como candidata al referido cargo de elección popular, ratificando íntegramente el contenido de la renuncia presentada con fecha 21 de julio de 2026”, acotó.

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Cabe indicar que de ser aceptada la dimisión de Karin García por el JEE de Lima Oeste 1, y de ganar las elecciones del 4 de octubre, el actual alcalde y candidato a teniente alcalde Eduardo Bless, asumiría el cargo.

Se trata del mismo escenario de Renovación Popular, pues Luis Rubio presentó su renuncia “irrevocable” a su candidatura a la alcaldía de Lima por dicho partido, un día antes de la fecha límite del plazo para la aprobación de listas.

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La fórmula del partido celeste -que sigue en carrera-- está integrada por Rafael López Aliaga, excandidato presidencial y exalcalde de Lima, quien postula como teniente alcalde o primer regidor.

Según el cronograma electoral de los comicios del 4 de octubre, este 5 de agosto es la fecha límite para la publicación de fórmulas de candidatos admitidos y para las renuncias y retiro de listas.

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López Aliaga renunció a la Alcaldía de Lima para postular a la Presidencia de la República. Tras ser electo senador, declinó asumir el cargo y posteriormente integró la lista de Renovación Popular como candidato a teniente alcalde.