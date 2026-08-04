Karin García Juárez era candidata a la Alcaldía de San Miguel por Avanza País. (Foto: Agencia Andina)
Karin García Juárez era candidata a la Alcaldía de San Miguel por Avanza País. (Foto: Agencia Andina)
Por Redacción EC

Karin García, candidata de Avanza País para la alcaldía de San Miguel, ratificó su renuncia a su postulación en la lista que lleva como aspirante a primer regidor al actual alcalde de ese distrito, Eduardo Bless.

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