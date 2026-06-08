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La participación de dos ciudadanos mayores de 100 años marcó una de las escenas más emotivas de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026. Se trata de Víctor Yampi Vargas, de 101 años, y José Santos Fernández, de 103, quienes acudieron a sufragar en Arequipa y Cajamarca, respectivamente, demostrando su compromiso con el ejercicio democrático.
La participación de dos ciudadanos mayores de 100 años marcó una de las escenas más emotivas de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026. Se trata de Víctor Yampi Vargas, de 101 años, y José Santos Fernández, de 103, quienes acudieron a sufragar en Arequipa y Cajamarca, respectivamente, demostrando su compromiso con el ejercicio democrático.
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Ambos electores asistieron a sus respectivos locales de votación acompañados por familiares y recibieron las facilidades de acceso preferencial previstas para los adultos mayores. Su presencia despertó muestras de reconocimiento entre miembros de mesa, personeros y ciudadanos que acudían a emitir su voto.
De acuerdo con los reportes recogidos durante la jornada electoral, ninguno de los dos registró inconvenientes ni problemas de salud durante el proceso de sufragio, que se desarrolló con normalidad en ambas regiones.
Exferroviario de 101 años votó en Arequipa
Víctor Yampi Vargas acudió en silla de ruedas al local de votación instalado en el pabellón de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Agustín, en la provincia de Arequipa. El ciudadano centenario completó su sufragio acompañado por su hijo, quien lo asistió durante su desplazamiento hacia el aula asignada.
Nacido en 1925, Yampi Vargas trabajó durante gran parte de su vida como ferroviario y es padre de siete hijos. Según relataron sus familiares, ha participado en la elección de más de 15 presidentes de la República a lo largo de su vida.
Los asistentes al centro de votación destacaron su determinación para cumplir con el deber ciudadano pese a las dificultades físicas propias de su edad. El personal de mesa le brindó atención prioritaria conforme a los protocolos establecidos para adultos mayores.
Exdocente de 103 años pidió priorizar la educación
En la provincia de Chota, región Cajamarca, José Santos Fernández, conocido por sus vecinos como “don Marlito”, acudió a votar a los 103 años. El exdocente es recordado en su localidad por haber participado de manera consecutiva en todos los procesos electorales desarrollados durante su vida adulta.
Su llegada al local de votación fue recibida con admiración por los ciudadanos que aguardaban su turno para sufragar. Tras emitir su voto, expresó su deseo de que el próximo gobierno nacional destine mayores esfuerzos y recursos al fortalecimiento del sector educación.
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La participación del centenario elector fue destacada por los asistentes como un ejemplo de responsabilidad ciudadana y compromiso con la democracia. Luego de cumplir con el proceso electoral, se retiró del aula acompañado por sus familiares.
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