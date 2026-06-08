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Víctor Yampi Vargas ejerció su derecho al voto sin inconvenientes durante la jornada electoral. (Foto: Captura/América Noticias)
Víctor Yampi Vargas ejerció su derecho al voto sin inconvenientes durante la jornada electoral. (Foto: Captura/América Noticias)
Por Redacción EC

La participación de dos ciudadanos mayores de 100 años marcó una de las escenas más emotivas de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026. Se trata de Víctor Yampi Vargas, de 101 años, y José Santos Fernández, de 103, quienes acudieron a sufragar en Arequipa y Cajamarca, respectivamente, demostrando su compromiso con el ejercicio democrático.

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