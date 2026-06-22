El canciller Carlos Pareja fue denunciado constitucionalmente ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso por Juntos por el Perú. (Foto: GEC)
El canciller Carlos Pareja fue denunciado constitucionalmente ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso por Juntos por el Perú. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, rechazó la denuncia constitucional presentada por Juntos por el Perú (JP) en su contra ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, donde se le acusa de presuntas infracciones constitucionales y delitos vinculados al proceso electoral.

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