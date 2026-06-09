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Llegan a Lima votos de peruanos en el exterior procedentes de 60 circunscripciones de cinco continentes. (Foto: Cancillería)
Llegan a Lima votos de peruanos en el exterior procedentes de 60 circunscripciones de cinco continentes. (Foto: Cancillería)
Por Redacción EC

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que viene ejecutando, conforme a los plazos establecidos, el repliegue de las actas de escrutinio y cédulas de sufragio correspondientes a la segunda elección presidencial realizada por los peruanos residentes en el exterior.

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