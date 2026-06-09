El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que viene ejecutando, conforme a los plazos establecidos, el repliegue de las actas de escrutinio y cédulas de sufragio correspondientes a la segunda elección presidencial realizada por los peruanos residentes en el exterior.

Según la Cancillería, el material electoral es trasladado bajo estrictos protocolos de seguridad y cadena de custodia, y entregado directamente a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Lima Centro 1 para su incorporación al cómputo oficial.

Hasta las 4:00 p. m. de este martes, habían arribado a Lima los paquetes electorales procedentes de 60 circunscripciones ubicadas en los cinco continentes. Entre ellas figuran ciudades como Washington D. C., Atlanta, Chicago, Nueva York, Ginebra, Bruselas, Génova, Asunción, Pekín, Ámsterdam, Copenhague, Estocolmo, Londres, El Cairo y Singapur, donde funcionan oficinas consulares peruanas.

Actas y cédulas de sufragio del extranjero llegan progresivamente al Perú para conteo oficial. (Foto: Cancillería)

La Cancillería precisó que el proceso de repliegue se desarrolla de manera progresiva y cuenta con el acompañamiento permanente de funcionarios del Servicio Diplomático, quienes custodian el material desde su salida de los locales consulares hasta su entrega en territorio nacional.

Asimismo, informó que durante la tarde y la noche de este martes se espera la llegada de las actas y cédulas procedentes de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Jordania, Kuwait y Qatar. Estos países participaron únicamente en la segunda vuelta de las elecciones generales debido a los conflictos bélicos que afectan la región.

El lunes arribaron los primeros cargamentos provenientes de ciudades argentinas como Mendoza, Córdoba y La Plata. Posteriormente, se recibieron paquetes electorales de Montevideo, Guayaquil, Quito, Manaos, Arica, Loja, Leticia, Bogotá, Ciudad de México, Panamá, Cochabamba, Santa Cruz, Miami y Orlando.

También ingresó material electoral procedente de diversas ciudades europeas y africanas, entre ellas Lisboa, Atenas, Helsinki, Varsovia, Múnich, Fráncfort, Oslo, Dublín, Florencia, Berlín, Valencia y Pretoria.

De acuerdo con las proyecciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, el repliegue concluirá el miércoles 10 de junio con la llegada del material correspondiente a las últimas oficinas consulares.

Balance de la jornada electoral

La Cancillería destacó además que el proceso electoral desarrollado en el exterior transcurrió de manera satisfactoria y conforme a la planificación prevista.

Cancillería reporta desarrollo satisfactorio de elecciones en el exterior y continúa traslado de actas. (Foto: Cancillería)

Para garantizar el derecho al voto de la comunidad peruana residente fuera del país, se instalaron 2.506 mesas de sufragio en 219 locales de votación distribuidos en los cinco continentes. La organización estuvo a cargo de 119 oficinas consulares ubicadas en 73 países.

Asimismo, se distribuyeron 1.859 paquetes electorales que contenían cédulas de votación, actas, ánforas, cabinas y material de señalización necesario para el desarrollo de la jornada.

La Cancillería precisó que, durante la etapa de repliegue, el volumen de carga es considerablemente menor debido a que el protocolo establece el traslado exclusivo de las actas electorales y las cédulas de sufragio requeridas para el conteo oficial de los votos emitidos en el extranjero.