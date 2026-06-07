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Mesa para personas con discapacidad en colegio de Carabayllo
Mesa para personas con discapacidad en colegio de Carabayllo
Por Redacción EC

Un hecho poco inusual se registró en Carabayllo en medio de la segunda vuelta electoral. Una mesa de votación fue instalada debajo de un arco de una cancha de fútbol en el interior del colegio El Progreso.

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