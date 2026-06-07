Un hecho poco inusual se registró en Carabayllo en medio de la segunda vuelta electoral. Una mesa de votación fue instalada debajo de un arco de una cancha de fútbol en el interior del colegio El Progreso.

Según las imágenes difundidas por América Noticias, el arco fue cubierto con una tela negra y en medio se instaló una cabina de votación privada. De acuerdo con el medio, la cabina de sufragio se instaló en ese punto para facilitar la votación de ciudadanos que tienen alguna discapacidad física que les impida subir a otros niveles del centro educativo.

“El personal del Ejército nos dijo que correspondía para personas que quizás no puedan subir o van en sillas de ruedas”, indicó el reportero.

La conductora del noticiero recordó que antes los miembros de mesa de ese centro de votación bajan hasta el primer piso y luego regresaban.

“Lo que normalmente sucedía es que, si a estas personas les tocaba votar en un segundo o tercer piso, los miembros de mesa de ese centro de votación bajaban hasta el primer piso y regresaban. Por eso es que no hay número (en la mesa ubicada en el arco)”, explicó.

¿Cómo votar este 7 de junio?

Para votar en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, debes acudir a tu local de votación en el horario asignado portando tu Documento Nacional de Identidad (DNI), incluso si está vencido. Una vez que recibas la cédula única, ingresa a la cámara secreta y marca con una cruz o aspa dentro del recuadro del candidato de tu preferencia, procurando no salirte del espacio para evitar que tu voto sea anulado.

Luego, dobla la cédula y deposítala en el ánfora. Después, firma el padrón electoral y coloca tu huella digital para validar tu participación. Finalmente, recoge tu DNI junto con la constancia de votación.

¿Y si no voto?

Si no acudes a votar, deberás pagar una multa electoral que varía entre S/ 23 y S/ 92, dependiendo del distrito que figura en tu DNI. Además, si no regularizas tu situación —ya sea pagando la multa o justificando tu inasistencia— podrías tener restricciones para realizar trámites en entidades públicas.

Para este proceso electoral, los valores aproximados de las multas son los siguientes:

Distrito considerado “No Pobre”: S/ 110.00

Distrito considerado “Pobre”: S/ 55.00

Distrito considerado “Pobre Extremo”: S/ 27.50

La jornada electoral 2026 se inició este domingo a las 7:00 horas en todo el país, con la participación de más de 27 millones de peruanos, quienes acudirán a las urnas hasta las 17:00 horas para elegir al que será el o la presidente a la República.

Abogados especialistas en temas electorales explicaron el funcionamiento de la franja electoral. Agregaron que la ONPE ha destinado un total de 80 millones de soles para la contratación de espacios en radio, televisión y medios digitales. Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú. Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf Sitio web: http://elcomercio.pe TAMBIÉN SÍGUENOS EN: Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe Twitter: https://twitter.com/elcomercio Instagram: http://instagram.com/elcomercio Discord: https://discord.gg/elcomercio #elcomercio #noticiasperu #mundo #internacionales

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