Como en una muestra más del avance del proceso electoral tras la segunda vuelta presidencial, el canciller Carlos Pareja informó este jueves que el repliegue del material electoral desde los consulados peruanos en el exterior concluyó de manera exitosa, dentro de los plazos establecidos y sin registrar incidencias.

Durante una conferencia de prensa, el titular de Relaciones Exteriores precisó que la Cancillería coordinó con los organismos electorales la implementación de una cadena de custodia destinada a garantizar la integridad, intangibilidad y autenticidad de las actas, cédulas de sufragio y demás paquetes electorales durante su traslado al Perú y su posterior entrega a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Pareja destacó además la participación de los peruanos residentes en el extranjero que asumieron funciones como miembros de mesa, así como el trabajo de funcionarios consulares y centenares de voluntarios que colaboraron para asegurar el desarrollo de la votación fuera del país.

“ Debemos reconocer el importante papel que han jugado los peruanos en el exterior que cumplieron su deber cívico como miembros de mesa, así como los funcionarios consulares y centenares de voluntarios que han trabajado incansablemente para asegurar que nuestros connacionales participen en el proceso democrático”, señaló.

#Voto2026 | Carlos Pareja, ministro de Relaciones Exteriores: La Cancillería finalizó exitosamente el repliegue electoral dentro de los plazos programados, sin contratiempos ni incidencias



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/D3OFgwhfQO — Canal N (@canalN_) June 11, 2026

El canciller también informó que sostuvo una reunión con los subjefes de las misiones de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea, cuyos integrantes estuvieron desplegados en distintas regiones del país y en cuatro consulados peruanos en el exterior.

Según explicó, los observadores internacionales transmitieron una evaluación positiva de la jornada electoral. “Han expresado que el proceso electoral tanto en el Perú como también en los cuatro consulados en los que estuvieron desplegados ha sido tranquilo y ordenado” , indicó. Añadió que, si bien el conteo de actas aún no ha concluido, las misiones consideran que el proceso se ha desarrollado con normalidad.

Finalmente, Pareja saludó el compromiso público asumido por ambos candidatos presidenciales y por sus respectivos equipos de esperar con serenidad la proclamación oficial de resultados y aceptar la decisión final de las autoridades electorales.

“Los invoco a que continúen con este espíritu democrático” , manifestó el canciller, al extender también el llamado a los voceros de las organizaciones políticas que no resulten vencedoras en los comicios, en un contexto en el que el país permanece a la espera de los resultados definitivos de la segunda vuelta presidencial.