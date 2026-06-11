Resumen

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Cancillería culmina repliegue electoral desde 119 consulados sin incidentes ni retrasos. (Foto: Cesar Bueno/@photo.gec)
Cancillería culmina repliegue electoral desde 119 consulados sin incidentes ni retrasos. (Foto: Cesar Bueno/@photo.gec)
Por Redacción EC

Como en una muestra más del avance del proceso electoral tras la segunda vuelta presidencial, el canciller Carlos Pareja informó este jueves que el repliegue del material electoral desde los consulados peruanos en el exterior concluyó de manera exitosa, dentro de los plazos establecidos y sin registrar incidencias.

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