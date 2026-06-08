Cinco personas fueron intervenidas por la Policía Nacional del Perú (PNP) en la provincia de Chincha, región Ica, luego de detectarse presuntas irregularidades en tres cédulas de votación que presentaban marcas. Los involucrados, tres miembros de mesa y dos trabajadores de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de Chincha, fueron trasladados a la División de Criminalística para las investigaciones correspondientes.

El hecho se registró en el Instituto Superior Tecnológico de Pueblo Nuevo, local habilitado para la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026. Según información proporcionada por la ODPE Chincha, las cédulas observadas debían haber sido anuladas y reemplazadas por disposición de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), situación que presuntamente no se habría concretado.

Tras detectarse la irregularidad, se comunicó de inmediato a la Policía Nacional para el inicio de las diligencias. Los cinco intervenidos fueron conducidos en patrulleros a la dependencia policial especializada, donde se recabará información que permita esclarecer las circunstancias en las que las cédulas permanecieron dentro del material electoral.

Será el Ministerio Público el encargado de determinar la situación legal de los intervenidos una vez concluyan las investigaciones y se establezcan eventuales responsabilidades administrativas o penales.

Reportes en otras regiones

El caso de Chincha no fue el único incidente reportado durante la jornada electoral. En la región La Libertad, las autoridades intervinieron a un hombre que portaba un arma de fuego en los exteriores de un centro de votación. Asimismo, un joven de 18 años fue retenido tras ser acusado de realizar pintas de carácter subversivo en una cédula de votación y posteriormente romperla en un local electoral de la urbanización Los Cedros.

En Lambayeque, once cédulas correspondientes a la mesa N.° 035153, instalada en el colegio Santo Domingo Savio del distrito de Pueblo Nuevo, provincia de Ferreñafe, fueron inmovilizadas y lacradas luego de detectarse líneas realizadas con lapicero. La información fue confirmada por el comisionado de la Defensoría del Pueblo, Carlos Rodas.

Investigaciones en Lima

En Lima también se reportaron investigaciones relacionadas con presuntas alteraciones en cédulas de sufragio. En el distrito de Ancón, familiares de Juan Carlos Espinoza Zapata, Pamela Alicia Cruz Lorenzo y Luis Milatania Carhuapoma informaron que los tres permanecen bajo investigación por la supuesta manipulación de 18 cédulas con rayaduras detectadas en el colegio Inca College, donde se desempeñaron como miembros de mesa.

De acuerdo con la información difundida por sus allegados, los investigados permanecerán detenidos durante 48 horas mientras continúan las diligencias fiscales y policiales.

Un caso similar se registra en Los Olivos, donde Tomás Eduardo Alegre Díaz, Joseph Hans Aguilar Peñaloza y Martín Antonio Alarcón de la Cruz, integrantes de una mesa de sufragio instalada en el colegio Enrique Milla Ochoa, afrontan una detención preliminar de 24 horas. La hipótesis fiscal sostiene que las cédulas bajo su responsabilidad también presentaban alteraciones y rayaduras.

Asimismo, la investigación alcanza a Mirtha Julia Bardales, presidenta de la mesa de sufragio N.° 048135 de la institución educativa Virgen María del Rosario, en San Martín de Porres. Según las pesquisas preliminares, se le atribuye la presunta manipulación de 18 cédulas de votación.