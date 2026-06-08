Resumen

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Investigan a miembros de mesa y personal electoral por cédulas con presuntas alteraciones. (Foto: Redes sociales)
Investigan a miembros de mesa y personal electoral por cédulas con presuntas alteraciones. (Foto: Redes sociales)
Por Redacción EC

Cinco personas fueron intervenidas por la Policía Nacional del Perú (PNP) en la provincia de Chincha, región Ica, luego de detectarse presuntas irregularidades en tres cédulas de votación que presentaban marcas. Los involucrados, tres miembros de mesa y dos trabajadores de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de Chincha, fueron trasladados a la División de Criminalística para las investigaciones correspondientes.

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