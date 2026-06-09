La Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex Perú) afirmó que los resultados preliminares de la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026 entre Fuerza Popular y Juntos por el Perú muestran un escenario de empate técnico que exige “prudencia, serenidad y respeto por los procedimientos electorales”.

A través de un pronunciamiento, señaló que en estas circunstancias, “corresponde esperar el procesamiento del total de actas y los resultados oficiales antes de adelantar conclusiones o alimentar especulaciones”.

“La estrecha diferencia entre ambas candidaturas obliga a actuar con responsabilidad. El país no necesita más confrontación ni incertidumbre”, expresó.

“Las autoridades electorales deben culminar su labor con transparencia, celeridad y apego a la ley, mientras que los actores políticos (candidatos, dirigentes, personas afines y seguidores) deben contribuir a preservar la estabilidad y la confianza en el proceso democrático, sin generar un ambiente de presión a las autoridades ni enfrentamientos”, agregó.

Comex Perú remarcó que quien no resulte elegido tiene la responsabilidad de reconocer los resultados oficiales una vez concluido el escrutinio y agotadas las etapas previstas por la legislación electoral.

Refirió que la “fortaleza de una democracia” también se mide por la capacidad de aceptar el veredicto de las urnas y anteponer el interés nacional a cualquier discrepancia política.

🚨 #Comunicado | El empate técnico exige prudencia y respeto a los procedimientos electorales 🔻

Desde #ComexPerú hacemos un llamado a la serenidad y al respeto de los procedimientos electorales ante los resultados preliminares de la segunda vuelta presidencial. Corresponde… pic.twitter.com/wPRmBDEv8a — COMEXPERU (@comexperu) June 9, 2026

Del mismo modo, enfatizó que quien resulte elegido deberá entender que una parte muy importante del país optó por una alternativa distinta y que gobernar en estas circunstancias “exige tender puentes, promover consensos y actuar con vocación de unidad”.

“Más allá del resultado final, el verdadero desafío comenzará al día siguiente del anuncio de los resultados oficiales. El próximo gobierno deberá concentrar sus esfuerzos en recuperar la seguridad, impulsar la inversión, generar empleo formal y enfrentar la informalidad que afecta a millones de peruanos. El país necesita soluciones y resultados, no una prolongación de la confrontación electoral”, sentenció.