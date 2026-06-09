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Comex Perú se pronunció sobre los resultados preliminares de la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026 entre Fuerza Popular y Juntos por el Perú. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)
Comex Perú se pronunció sobre los resultados preliminares de la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026 entre Fuerza Popular y Juntos por el Perú. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)
Por Redacción EC

La Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex Perú) afirmó que los resultados preliminares de la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026 entre Fuerza Popular y Juntos por el Perú muestran un escenario de empate técnico que exige “prudencia, serenidad y respeto por los procedimientos electorales”.

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