Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
EN VIVO | JNE proclama a los candidatos que pasarán a segunda vuelta 2026
ONPE culmina conteo de votos de la primera vuelta presidencial al 100% de actas
Conoce en esta nota los resultados oficiales de las elecciones del 12 de abril y la cantidad de votos que obtuvo cada uno de los candidatos a la Presidencia de la República.
El anuncio se da más de un mes después de las elecciones del 12 de abril, marcadas por distintas irregularidades, entre otras, el día de la votación que obligaron a ampliar el horario de sufragio al lunes 13 en las mesa de Lima que no pudieron abrir por culpa de la ONPE.
Según lo anunció el JNE, tras la audiencia pública de proclamación, las autoridades electorales ofrecerán una conferencia de prensa.
Según los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al 100% de actas contabilizadas, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez pasan al balotaje, con 17.181% y 12.031% de votos válidos, respectivamente.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclama este domingo 17 de mayo, a las 7 de la mañana, a las dos fórmulas presidenciales que disputarán la segunda vuelta del 7 de junio: los candidatos Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclama este domingo 17 de mayo, a las 7 de la mañana, a las dos fórmulas presidenciales que disputarán la segunda vuelta del 7 de junio: los candidatos Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).