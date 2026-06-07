Un personero de 81 años fue detenido este domingo por presuntamente haber rayado cédulas de sufragio en una mesa de votación del distrito de Los Olivos, en uno de los casos reportados durante el desarrollo de la segunda vuelta presidencial. La Fiscalía informó que el intervenido es investigado por la presunta comisión de un delito contra el derecho al sufragio.

La fiscal provincial Gladys Bendezú Cárdenas indicó que, tras la intervención, se dispuso la incautación del material electoral presuntamente alterado, mientras que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) procedió a reemplazar las cédulas observadas conforme a los protocolos establecidos para garantizar la continuidad de la jornada electoral.

Asimismo, precisó que el investigado fue puesto a disposición de la Fiscalía Penal de turno, instancia que realiza las diligencias urgentes e indispensables para esclarecer los hechos y determinar las eventuales responsabilidades penales.

▶️ La fiscal provincial Gladys Bendezú Cárdenas, informó que el intervenido fue detenido por la presunta comisión del delito contra el derecho al sufragio. Asimismo, se dispuso la incautación del material electoral presuntamente alterado y la @ONPE_oficial procedió al reemplazo… pic.twitter.com/A20uqr85ji — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) June 7, 2026

El detenido fue identificado como Oracio Rafaile Huamatalli, de 81 años, quien figura como afiliado del Partido Aprista Peruano. La intervención se produjo en la mesa de sufragio N.° 061025 del colegio Enrique Milla Ochoa, en Los Olivos, luego de que se detectaran cédulas marcadas antes de ser entregadas a los electores.

Octogenario es intervenido por presunta alteración de cédulas de votación en colegio de Los Olivos. (Foto: X/Ministerio Público)

Tras el hallazgo, el material electoral observado fue reemplazado por la ONPE para asegurar el normal desarrollo de las votaciones. El caso se suma a otros incidentes similares reportados durante la jornada electoral en distritos como La Molina y Puente Piedra.

Horas antes, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la ONPE y la Defensoría del Pueblo informaron sobre diversos casos de cédulas marcadas detectados en locales de votación de Lima y otras regiones del país. Las autoridades señalaron que las incidencias vienen siendo investigadas y que se han adoptado medidas para evitar afectaciones al proceso electoral.

Por su parte, el partido Juntos por el Perú emitió un comunicado en el que cuestionó las circunstancias de la intervención. La organización política sostuvo que Oracio Rafaile contaba con credencial de personero en una mesa de sufragio del colegio San Andrés, también ubicado en Los Olivos, y no en la mesa donde fue detenido.

“Alertamos que su detención se habría producido por presuntos actos realizados en la mesa de sufragio del colegio Enrique Milla Ochoa; sin embargo, en dicha mesa, el partido acreditó como personero de mesa al señor Edgardo Mario Coronado Sotelo ”, señaló la agrupación.

Juntos por el Perú también consideró “sumamente sospechoso” que el investigado haya tenido acceso a las cédulas de sufragio si no estaba acreditado en la mesa donde se produjeron los hechos, y afirmó que corresponde al presidente de mesa verificar la identidad y acreditación de los personeros.

Finalmente, el partido exigió que las investigaciones se desarrollen con total transparencia y sostuvo que los hechos podrían responder a una acción destinada a perjudicar su imagen durante el proceso electoral.

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