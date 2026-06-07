Resumen

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Detienen a personero por presuntamente rayar cédulas de votación en Los Olivos. (Foto: X/Ministerio Público)
Detienen a personero por presuntamente rayar cédulas de votación en Los Olivos. (Foto: X/Ministerio Público)
Por Redacción EC

Un personero de 81 años fue detenido este domingo por presuntamente haber rayado cédulas de sufragio en una mesa de votación del distrito de Los Olivos, en uno de los casos reportados durante el desarrollo de la segunda vuelta presidencial. La Fiscalía informó que el intervenido es investigado por la presunta comisión de un delito contra el derecho al sufragio.

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