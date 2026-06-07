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Luis Galarreta y Miguel Torres, candidatos a la primera y segunda vicepresidencia de Fuerza Popular, respectivamente, brindaron una declaración de prensa tras los primeros resultados a boca de urna. (Foto: @Shebas07 / X)
Luis Galarreta y Miguel Torres, candidatos a la primera y segunda vicepresidencia de Fuerza Popular, respectivamente, brindaron una declaración de prensa tras los primeros resultados a boca de urna. (Foto: @Shebas07 / X)
Por Redacción EC

Luis Galarreta y Miguel Torres, candidatos a la primera y segunda vicepresidencia de Fuerza Popular, respectivamente, se pronunciaron tras los primeros resultados a boca de urna de la segunda vuelta de las elecciones generales 2026 y señalaron que es el momento de sus personeros de defender sus votos.

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