Luis Galarreta y Miguel Torres, candidatos a la primera y segunda vicepresidencia de Fuerza Popular, respectivamente, se pronunciaron tras los primeros resultados a boca de urna de la segunda vuelta de las elecciones generales 2026 y señalaron que es el momento de sus personeros de defender sus votos.

En conferencia de prensa, Galarreta agradeció a quienes votaron por la lideresa de su partido, Keiko Fujimori, además del respaldo de los excandidatos presidenciales Rafael López Aliaga, Carlos Álvarez y Carlos Espá.

“Quiero trasladar agradecer el agradecimiento de ella y de todos nosotros, primero a Dios por esta jornada democrática, a todos los peruanos que han salido a votar y cumplir con esta obligación democrática de decidir algo tan importante como es el destino del país”, expresó.

En un pronunciamiento de prensa, Luis Galarreta, candidato a primer vicepresidente de la República por Fuerza Popular, agradeció a nombre de Keiko Fujimori a los peruanos que cumplieron con su obligación democrática. También a los que depositaron su confianza en el fujimorismo.… pic.twitter.com/Rxi7tCFezG — Sebastian Ortiz M. (@Shebas07) June 7, 2026

“Agradecer también a aquellos que nos han depositado su confianza, a los líderes que también se sumaron, como es el caso de Rafael López Aliaga, Carlos Álvarez, Carlos Espá, además de una manera linda y democrática que han tenido”, agregó.

Tras el boca de urna, Galarreta dijo: “el proceso electoral todavía no ha terminado, más bien continúa y este es el momento, más bien de nuestros personeros y la defensa de cada votación”.

Por su parte, Miguel Torres envió un mensaje directo a sus personeros enfatizando que en este momento empieza la función más importante para el fujimorismo, que es “la lucha y la defensa del voto”.

“Saben ustedes, tienen el derecho de tomar fotos, que cualquier incidencia debe ser comunicada a las autoridades y también de manera interna a través de los mecanismos preestablecidos”, subrayó.

“Queridos personeros, colaboren, estemos atentos. Hoy toca defender la voluntad popular, hoy toca que la decisión que han tomado los peruanos quede reflejada en los resultados electorales”, añadió.

De acuerdo con Datum, la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, registra el 50.53% de votos, mientras que el aspirante de Juntos por el Perú tiene 49.47%.

En tanto, según el boca de urna de la empresa Ipsos Perú realizado durante la segunda vuelta de las Elecciones Generales Perú 2026, Fujimori Higuchi obtuvo el 50.7 % y Roberto Sánchez el 49.3 %.